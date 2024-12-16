يويفا يعلن الدولة المستضيفة لنهائيات دوري الأمم الأوروبية

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 16:39

كتب : FilGoal

كأس دوري الأمم الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الاثنين إقامة نهائيات بطولة دوري الأمم الأوروبية في إيطاليا أو ألمانيا.

وتتحدد هوية مستضيف النهائيات حسب نتيجة مباراة ربع النهائي التي ستجمع بين ألمانيا وإيطاليا.

وتقام مرحلة نصف النهائي والنهائي خلال الفترة من 4 إلى 8 يونيو المقبل.

أخبار متعلقة:
إنتركونتيننتال - عطل فني في طائرة ريال مدريد يؤخر رحلة الملكي إلى قطر ديلي ألي ينضم إلى تدريبات كومو لبحث إمكانية التعاقد معه برشلونة يوضح إصابة لامين يامال.. ومدة غيابه ماريسكا: المنافسة على لقب الدوري؟ علينا أن نكون واقعيين

إذ تقام مباراتي نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو، على أن يقام النهائي يوم 8 من الشهر نفسه.

في حالة لعب النهائيات في إيطاليا ستستضيف تورينو المباريات، بينما تستضيف ميونيخ وشتوتجارت المباريات في حالة تأهل ألمانيا لنصف النهائي.

ويصطدم الطليان بالألمان في ربع النهائي يومي 20 و23 مارس القادم.

ويقام لقاء الذهاب في ميلانو، بينما تقام مباراة الإياب في دورتموند.

في باقي مباريات ربع النهائي، ستلعب البرتغال ضد الدنمارك، وهولندا أمام إسبانيا، وفرنسا ضد كرواتيا.

إيطاليا ألمانيا دوري الأمم الأوروبية
نرشح لكم
كين يقترب من العودة لـ بايرن ديلي ألي ينضم إلى تدريبات كومو لبحث إمكانية التعاقد معه ليفركوزن يعلق على تقارير تمديد عقد فيرتز إذاعة Rac1: تأكد غياب لامين يامال عن مواجهة أتليتكو مدريد بعد خماسية توتنام.. ساوثامبتون يقيل مدربه الاحتفال بالتاريخ فقط.. ميلان يتعادل مع جنوى في ذكرى الـ125 لتأسيس النادي أسوأ منافسة في العالم.. برشلونة يرد هدية مدريد بالخسارة أمام ليجانيس الكشف عن موعد حفل "ذا بيست" وطريقة جديدة لإقامته
أخر الأخبار
دوري NBA - انتصار دالاس على جولدن ستيت يشهد أكبر عدد ثلاثيات في التاريخ 32 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
جروس يقود المران الأول له مع الزمالك 51 دقيقة | الدوري المصري
سيتي ينعي مشجعه الذي توفي خلال دربي مانشستر 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"عاد العراب".. الزمالك يعلن جروس مديرا فنيا للفريق ساعة | الكرة المصرية
كين يقترب من العودة لـ بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - بلدية المحلة يتخطى طنطا بهدفين.. والمنصورة يحقق فوزه الثاني على التوالي ساعة | الكرة المصرية
بليك: مهمة جروس صعبة مع الزمالك.. وجوميز اشترى معدات على حسابه الخاص ساعة | الدوري المصري
دوري الأبطال والكونفدرالية.. كاف يكشف مواعيد نهائيات بطولات الأندية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد