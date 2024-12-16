يويفا يعلن الدولة المستضيفة لنهائيات دوري الأمم الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الاثنين إقامة نهائيات بطولة دوري الأمم الأوروبية في إيطاليا أو ألمانيا.

وتتحدد هوية مستضيف النهائيات حسب نتيجة مباراة ربع النهائي التي ستجمع بين ألمانيا وإيطاليا.

وتقام مرحلة نصف النهائي والنهائي خلال الفترة من 4 إلى 8 يونيو المقبل.

إذ تقام مباراتي نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو، على أن يقام النهائي يوم 8 من الشهر نفسه.

في حالة لعب النهائيات في إيطاليا ستستضيف تورينو المباريات، بينما تستضيف ميونيخ وشتوتجارت المباريات في حالة تأهل ألمانيا لنصف النهائي.

ويصطدم الطليان بالألمان في ربع النهائي يومي 20 و23 مارس القادم.

ويقام لقاء الذهاب في ميلانو، بينما تقام مباراة الإياب في دورتموند.

في باقي مباريات ربع النهائي، ستلعب البرتغال ضد الدنمارك، وهولندا أمام إسبانيا، وفرنسا ضد كرواتيا.