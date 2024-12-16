"مجرد تكهنات".. تقرير سعودي: اتحاد جدة ينفي نية بنزيمة الاعتزال

أثار تقرير نية كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة السعودي اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري الجدل.

كريم بنزيمة النادي : الاتحاد الاتحاد

وكانت منصة ريليفو قد أعلنت أن كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة يدرس الاعتزال الصيف المقبل.

وكشف نادي اتحاد جدة يكشف عبر صحيفة اليوم السعودية: "الأنباء المنتشرة بشأن اعتزال كريم بنزيمة مجرد تكهنات".

وتابع "اللاعب لم يبلغ النادي بأي شيء بشأن اعتزاله، وتركيزه حاليا مع الفريق بشكل طبيعي".

ويمتد تعاقد بنزيمة مع نادي اتحاد جدة حتى صيف 2026.

وبدأ بنزيمة الموسم الجاري مع اتحاد جدة بشكل جيد بعدما سجل 10 أهداف في الدوري السعودي هذا الموسم.

وغادر بنزيمة صفوف ريال مدريد بعد 14 عاما حقق فيها العديد من النجاحات.

وتوج كريم بنزيمة بـ 25 لقبا مع ريال مدريد ليكون أكثر المتوجين بالألقاب في تاريخ النادي رفقة مارسيلو.

صاحب الأصول الجزائرية هو ثاني الهدافين التاريخيين لريال مدريد برصيد 353 هدفا خلف كريستيانو رونالدو صاحب الصدارة.

كما أنه أكثر من صنع أهدافا في تاريخ ريال مدريد بـ132 هدفا.

بنزيمة أيضا هو رابع الهدافيين التاريخيين للدوري الإسباني كما يحتل نفس المركز في قائمة الهدافين بدوري أبطال أوروبا.

في صيف 2023 وقع بنزيمة على عقود انضمامه لاتحاد جدة السعودي لمدة 3 مواسم.