في مؤتمره الأول مع الفتح - جوميز يوضح أسباب رحيله من الزمالك.. وإمكانية ضم لاعبين منه

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 15:59

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الزمالك

تحدث جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي الذي ترك الزمالك قبل أيام عن أسباب فسخ تعاقده وإمكانية ضم لاعبين من الفارس الأبيض.

قبل أيام، أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي انفصاله عن جوميز الذي رحل لتدريب الفتح السعودي مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده.

وقال جوميز في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "سبب ترك تدريب الزمالك؟ لمعرفتي بنادي الفتح وتاريخه وسمعته".

أخبار متعلقة:
أحمد مجدي يلتحق بـ جوميز في الفتح السعودي ميشالاك: أول مشاركة كأساسي بأول مساهمة تهديفية.. دعونا نواصل العمل نيمار: استهدف المشاركة في كأس العالم للأندية ريليفو: بنزيمة يدرس الاعتزال الصيف المقبل.. ويعود لريال مدريد

وأردف "فسخت عقدي مع الزمالك رغم امتلاكه جماهيرية كبيرة تتجاوز 40 مليون مشجع ولكن مشروع الفتح هو من شجعني على تركه".

وأضاف "ضم لاعبين من الزمالك؟ لا أستطيع أن أفعل أشياء بعد رحيلي عن الزمالك، لا يمكن سحب لاعبيه لفريق آخر دون علم الإدارة، من الممكن جلب لاعبين من الزمالك ولكنه صعب".

وتابع "توليت تدريب التعاون ثم رحلت عنه لتدريب أهلي جدة بعد الاتفاق بين الطرفين، هذه هي حياة المدرب فهناك بعض التجارب انتهى العقد ولذلك رحلت، وبعض الأندية تركتها لأنني لم أشعر بالراحة فيها وأريد أن أنفذ قناعاتي".

وأكمل "شرف كبير أن أدرب نادي كبير مثل الفتح، الوضع الحالي لنادي الفتح لا يتمناه أحد وقدومي إن شاء الله يكون إضافة، ولإخراجه من الأزمة".

وواصل المدرب البرتغالي "الترتيب الحالي للفتح في جدول الدوري لا يعكس تطور وعمل الفتح، إن شاء الله سنبذل قصارى جهدنا لإسعاد الجماهير رغم صعوبة الأمر".

وأتم "طلبت من إدارة الفتح تدعيم الفريق وبدأت في هذه الخطوة وأنا لدي ثقة بأن هذا الموضوع وصل لمرحلة متقدمة".

وكان الزمالك قد أتم تعاقده مع جوميز في فبراير الماضي، وعقب 10 أشهر أعلن المدرب البرتغالي رحيله.

وكانت مواجهة إنييمبا في نيجيريا آخر مباراة قاد جوميز فيها الزمالك، والتي كانت بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام جوميز مع الزمالك:

- حقق لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

- لعب 47 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات وحقق الفوز في 27 منهم.

- تعرض للخسارة 11 مرة وتعادل 9 مرات.

- سجل 91 هدفا خلال الـ 47 مباراة، بينما تلقت شباك الزمالك تحت قيادة 64 هدفا.

ويتذيل الفتح ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط عقب مرور 13 جولة.

ولم يحقق الفتح سوى انتصار وحيد هذا الموسم، وكان الفريق السعودي قد توج بلقب الدوري في 2013.

الزمالك الفتح جوزيه جوميز
نرشح لكم
بليك: مهمة جروس صعبة مع الزمالك.. وجوميز اشترى معدات على حسابه الخاص وكيله لـ في الجول: جلسة بين أمير عزمي وجروس لانضمامه لجهاز الزمالك المساعد مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول: جروس يقود المران.. وموعد توقيع العقود ميشالاك: أول مشاركة كأساسي بأول مساهمة تهديفية.. دعونا نواصل العمل صحيفة العرب القطرية: الأهلي بدأ مفاوضاته مع بونجاح محمد الشناوي يوضح حقيقة مشادته مع جمهور الأهلي ويؤكد: أنا في صدمة ولن أرحل الأهلي يضم حمدي فتحي على سبيل الإعارة قبل كأس العالم للأندية مؤتمر أحمد مجدي: لم أشعر بالأمان في الزمالك.. واللاعبون يحبون جوميز ولهذا رحلت
أخر الأخبار
بليك: مهمة جروس صعبة مع الزمالك.. وجوميز اشترى معدات على حسابه الخاص 5 دقيقة | الدوري المصري
دوري الأبطال والكونفدرالية.. كاف يكشف مواعيد نهائيات بطولات الأندية 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
كاف يعلن موعد قرعة أمم إفريقيا.. وتأكيد مواعيد بطولات الكبار والشباب والناشئين 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
يويفا يعلن الدولة المستضيفة لنهائيات دوري الأمم الأوروبية 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنتركونتيننتال - عطل فني في طائرة ريال مدريد يؤخر رحلة الملكي إلى قطر 36 دقيقة | كأس العالم للأندية
"مجرد تكهنات".. تقرير سعودي: اتحاد جدة ينفي نية بنزيمة الاعتزال 39 دقيقة | سعودي في الجول
في مؤتمره الأول مع الفتح - جوميز يوضح أسباب رحيله من الزمالك.. وإمكانية ضم لاعبين منه 55 دقيقة | الدوري المصري
ديلي ألي ينضم إلى تدريبات كومو لبحث إمكانية التعاقد معه ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد