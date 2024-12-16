في مؤتمره الأول مع الفتح - جوميز يوضح أسباب رحيله من الزمالك.. وإمكانية ضم لاعبين منه

تحدث جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي الذي ترك الزمالك قبل أيام عن أسباب فسخ تعاقده وإمكانية ضم لاعبين من الفارس الأبيض.

قبل أيام، أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي انفصاله عن جوميز الذي رحل لتدريب الفتح السعودي مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده.

وقال جوميز في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "سبب ترك تدريب الزمالك؟ لمعرفتي بنادي الفتح وتاريخه وسمعته".

وأردف "فسخت عقدي مع الزمالك رغم امتلاكه جماهيرية كبيرة تتجاوز 40 مليون مشجع ولكن مشروع الفتح هو من شجعني على تركه".

وأضاف "ضم لاعبين من الزمالك؟ لا أستطيع أن أفعل أشياء بعد رحيلي عن الزمالك، لا يمكن سحب لاعبيه لفريق آخر دون علم الإدارة، من الممكن جلب لاعبين من الزمالك ولكنه صعب".

وتابع "توليت تدريب التعاون ثم رحلت عنه لتدريب أهلي جدة بعد الاتفاق بين الطرفين، هذه هي حياة المدرب فهناك بعض التجارب انتهى العقد ولذلك رحلت، وبعض الأندية تركتها لأنني لم أشعر بالراحة فيها وأريد أن أنفذ قناعاتي".

وأكمل "شرف كبير أن أدرب نادي كبير مثل الفتح، الوضع الحالي لنادي الفتح لا يتمناه أحد وقدومي إن شاء الله يكون إضافة، ولإخراجه من الأزمة".

وواصل المدرب البرتغالي "الترتيب الحالي للفتح في جدول الدوري لا يعكس تطور وعمل الفتح، إن شاء الله سنبذل قصارى جهدنا لإسعاد الجماهير رغم صعوبة الأمر".

وأتم "طلبت من إدارة الفتح تدعيم الفريق وبدأت في هذه الخطوة وأنا لدي ثقة بأن هذا الموضوع وصل لمرحلة متقدمة".

وكان الزمالك قد أتم تعاقده مع جوميز في فبراير الماضي، وعقب 10 أشهر أعلن المدرب البرتغالي رحيله.

وكانت مواجهة إنييمبا في نيجيريا آخر مباراة قاد جوميز فيها الزمالك، والتي كانت بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام جوميز مع الزمالك:

- حقق لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

- لعب 47 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات وحقق الفوز في 27 منهم.

- تعرض للخسارة 11 مرة وتعادل 9 مرات.

- سجل 91 هدفا خلال الـ 47 مباراة، بينما تلقت شباك الزمالك تحت قيادة 64 هدفا.

ويتذيل الفتح ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط عقب مرور 13 جولة.

ولم يحقق الفتح سوى انتصار وحيد هذا الموسم، وكان الفريق السعودي قد توج بلقب الدوري في 2013.