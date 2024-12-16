ديلي ألي ينضم إلى تدريبات كومو لبحث إمكانية التعاقد معه

أعلن سيسك فابريجاس المدير الفني لفريق كومو الإيطالي، أن اللاعب الإنجليزي ديلي ألي سينضم لتدريبات فريقه بدءًا من يناير المقبل.

ويعد ديلي آلي لاعبا حرًا بعد نهاية عقده مع إيفرتون مع نهاية الموسم المنقضي.

وحضر ديلي ألي في المدرجات خلال مباراة كومو أمام روما يوم الأحد في الدوري الإيطالي.

وأجاب فابريجاس على سؤال حول ضم ديلي ألي في تصريحات نلقتها شبكة ESPN، قائلاً: "سيتدرب معنا بعد عيد الميلاد لمشاهدة مستواه".

يذكر أن آخر مباراة رسمية خاضها ديلي ألي في فبراير 2023 بين بشكتاش وإيفرتون

وقضى النجم الإنجليزي 6 أسابيع في مركز لإعادة التأهيل.

وحصل ألي على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي موسم 2016 - 2017 مع توتنام.

كما شارك في 37 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

ويحتل كومو المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوزه في 3 مباريات وخسارة 7 بعد 16 جولة في الدوري الإيطالي، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.