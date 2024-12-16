دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يتقدم بشكوى ضد حكم مواجهة وي

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 15:22

كتب : رضا السنباطي

أبو قير للأسمدة

قرر نادي أبو قير للأسمدة التقدم بشكوى رسمية ضد طاقم تحكيم مباراة الفريق ضد وي في دوري المحترفين.

وكان اللقاء قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكشف أحمد نيبل مدير الكرة بنادي أبو قير للأسمدة لـ FilGoal.com: "قررنا التقدم بشكوى ضد طاقم تحكيم مواجهتنا أمام وي".

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وتابع "يأتي ذلك بسبب الأخطاء التحكيمية المتتالية في المباراة ومنها أخطاء الحكم المساعد الثاني باحتساب عدد كبير من التسللات والتي ليس لها علاقة بالتسلل وأظهرتها القناة الناقلة".

وأضاف مدير الكرة بأبو قير للأسمدة "احتسب محمد العتباني 6 دقائق وقت بدل من الضائع، وهدف وي تم تسجيله في الدقيقة الثامنة ولم يكن هناك داعي لإضافة دقيقتين".

واختتم تصريحاته "يجب على اتحاد الكرة ولجنة الحكام مراعاة ظروف الأندية والأخطاء التحكيمية المتتالية لكي يحصل كل نادي على حقه فقط".

ويتواجد أبو قير للأسمدة في المركز الخامس برصيد 22 نقطة عقب مرور 13 جولة.

بينما يأتي وي في المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

أبو قير للأسمدة دوري المحترفين نادي وي
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