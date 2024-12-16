وزارة الرياضة: سقوط جزئي في سقف الصالة المغطاة بالتجمع.. ولا إصابات

شهدت الصالة المغطاة بمركز شباب التجمع الأول سقوط جزئي في سقف الصالة أثناء تجربة تحميلية لاختبار قوة تحمل سقف الصالة.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي لها، اليوم الإثنين: "اتضح من التقرير المبدئي إلى عدم وجود اية إصابات بشريه بالمكان حيث أنه تحت الانشاء وفى حوزة الشركة المنفذة ولم يتم بعد استلام إداري او مبدئي للموقع."

وأضاف البيان: "بناءً علي تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توجهت لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، لمكان الواقعة مع لجنه مختصة للمعاينة، وإثبات الحالة بحضور الشرطة."

وأوضح بيان الوزارة: "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من تحرير محضر وإخطار الجهات الرسمية بالواقعة".

وأتم: "وجه وزير الشباب والرياضة باتخاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة."