أحمد مجدي يلتحق بـ جوميز في الفتح السعودي

التحق أحمد مجدي مدرب الزمالك بالبرتغالي جوزيه جوميز في الطاقم التدريبي لفريق الفتح السعودي.

قبل أيام، انفصل جوميز عن الزمالك وطلب ضم أحمد مجدي لجهاز المساعد في الفتح، لكنه ظل في مصر لقيادة الأبيض أمام المصري في كأس الكونفدرالية.

ونشر حساب نادي الفتح عبر منصة إكس صور وصول أحمد مجدي وجوميز، قبل المؤتمر الصحفي الذي يقدم فيه النادي مدربه الجديد لوسائل الإعلام.

وعلق "أحمد مجدي.. مرحـبـًا بك بين أخوانك".

عقب لقاء المصري تحدث أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لـ الزمالك عن عدم شعوره بالأمان في النادي وأوضح سبب رحيله.

وأوقف الزمالك سلسلة تفوق المصري وفاز بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ الكونفدرالية.

وقال مجدي خلال المؤتمر الصحفي: "لاعبو الزمالك يحبون جوزيه جوميز وعلاقتهم به قوية، رحيله أثر بالفعل لكن اللاعبين يستمرون، المسؤولية تكون على الفريق دائما حتى برحيل المدرب، لذلك كان التركيز شديد لتحقيق الفوز".

وتابع "أحب الزمالك وفخور بالعمل داخل النادي، أشعر أنني لست في أمان والرحيل في أي وقت، جوميز تمسك بي في أكثر من مناسبة، كلمة خائن أو بعت النادي ليست صحيحة".

وأكد "قدمت استقالتي مرتين بسبب الصعوبات التي تعرضت لها داخل النادي ورغم ذلك تحملت".

وتابع "أعمل بدون عقد في النادي منذ عام و8 أشهر، قرار الرحيل ليس ماديا، لكن ثقة جوميز في قدراتي وشعوري أن النادي لا يتمسك بي كان سبب قراري".

وواصل "استمريت في العمل رغم شعوري بعدم الأمان وأصريت على تحمل المسؤولية في مباراة المصري، أرجو من الجماهير ألا تغضب مني لأنني أحب النادي جدا".

وأكمل "من الأفضل تغيير جميع أعضاء الجهاز الفني التي كانت تعمل معه بعد رحيل المدرب، هذا لصالح الفريق".

وشدد "لم أبخل على النادي سواء كمدرب أو كلاعب وكل لحظة داخل الزمالك كانت الأفضل بالنسبة لي".

وأنهى حديثه قائلا: "كان هناك دوافع من اللاعبين نظرا لوجود كريستيان جروس بجانب التحضير النفسي والفني الجيد".

وحقق الزمالك أول فوز له على المصري منذ التفوق في 2022 لحساب كأس مصر بهدف دون رد في ربع النهائي آنذاك.

الفوز رفع رصيد الزمالك لـ 7 نقاط في الصدارة، بينما ظل المصري في المركز الثاني بالتساوي مع بلاك بولز الموزمبيقي ويتذيل إنييمبا الترتيب بنقطة وحيدة.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم 5 يناير 2025 على ملعب برج العرب من جديد ضمن منافسات الجولة الرابعة للكونفدرالية.

وتواجد كريستيان جروس المدرب المنتظر للزمالك في المدرجات رفقة مجلس الإدارة خلال اللقاء استعدادا لتولي المهمة خلفا لجوزيه جوميز.