مولودية الجزائر يعلن فسخ تعاقده مع باتريس بوميل

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 14:47

كتب : FilGoal

باتريس بوميل

أعلن نادي مولودية الجزائر فسخ تعاقده مع المدير الفني الفرنسي باتريس بوميل بالتراضي.

وقدم النادي الجزائري في بيان رسمي له الشكر لمدربه: "ساهم على رأس القيادة الفنية للفريق رفقة طاقمه الفني في التتويج بلقب الدوري الجزائري، والوصول إلى نهائي الكأس في الموسم الماضي".

وفاز مولودية الجزائر الموسم الماضي بلقب الدوري الجزائري للمرة الثامنة في تاريخه قبل نهاية البطولة بأربع جولات.

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كما شكر المولودية، المدرب الفرنسي بعد حصوله على المركز الثالث في موسمه الأول بعد تعيينه في مارس 2023.

ولعب مولودية الجزائر تحت قيادة بوميل 65 مباراة، فاز خلالها في 36، وتعادل في 19، فيما خسر 10 مباريات.

وجاء في بيان النادي: "نشكر المدرب بوميل على تحليه بسلوك مثالي تجاه مختلف مقومات النادي وتفانيه في العمل الميداني طيلة عشرين شهرًا في بيت المولودية، وتتمنى إدارة الفريق كل التوفيق له في تجربته التدريبية المقبلة."

ويحتل مولودية الجزائر المركز السادس في الدوري الجزائري برصيد 17 نقطة بعد 10 جولات، فيما يحتل مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

مولودية الجزائر باتريس بوميل
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