وكيله لـ في الجول: جلسة بين أمير عزمي وجروس لانضمامه لجهاز الزمالك المساعد

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 14:44

كتب : عمرو نبيل

كريتستيان جروس مع أمير عزمي مجاهد

كشف محمد عبد الحميد وكيل أمير عزمي مجاهد المدير الفني للداخلية عن آخر تطورات انضمامه لجهاز كريستيان جروس.

وكان جروس قد وصل مصر أمس الأحد تمهيدا لإتمام اتفاقه مع الزمالك لقيادة الفريق خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز.

ومن المقرر أن يقود جروس مران الفريق اليوم الإثنين بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل مع إدارة الزمالك.

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وكشف محمد عبد الحميد وكيل أمير عزمي لـ FilGoal.com: "جلسة بين أمير عزمي مجاهد وكريستيان جروس عصر اليوم الإثنين تمهيدا لانضمامه إلى الجهاز المساعد لفريق الزمالك".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن استقرار جروس على ضم أمير عزمي كمدرب مساعد.

وسبق وأن عمل الثنائي سويا في ولاية جروس الأولى بالزمالك.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق الجهاز المساعد لكريستيان جروس مع الزمالك:

- مخطط الأحمال: شيخ بوزيان

- مدرب حراس المرمى: توماس جروتر

- مدرب مساعد: أمير عزمي

- محلل الأداء: محمد علاء

وحضر جروس مباراة الزمالك ضد المصري في بطولة الكونفدرالية على استاد برج العرب والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون مقابل.

وقاد المواجهة، أحمد مجدي مساعد جوميز الذي غادر عقب المباراة للحاق بالمدرب البرتغالي في قيادة فريق الفتح السعودي.

وكان جوزيه جوميز قد أعلن رحيله عن الزمالك قبل أن يعلن الفتح السعودي تعاقده مع المدرب البرتغالي.

وتعتبر تلك الولاية الثانية لكريستيان جروس مع الزمالك بعد فترته من يوليو 2018 وحتى مايو 2019.

ونجح جروس في تحقيق 29 انتصارا مع الزمالك في الولاية الأولى من 48 مباراة خاضهم مع الفريق.

كما توج جروس بلقب الكونفدرالية 2019 للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وخلال مدته مع الزمالك، فاز جروس (69 عاما) بكأس السوبر المصري السعودي وتوج بالكونفدرالية ونافس الأهلي على لقب الدوري المصري حتى الرمق الأخير.

لكنه رحل قبل آخر 3 جولات من البطولة بعدما انتهى عقده مع الفريق وخلفه خالد جلال بشكل مؤقت وخسر الزمالك الدوري لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

وعمل جروس بعد ذلك مدربا للأهلي السعودي ثم شالكة الألماني.

الزمالك جروس أمير عزمي مجاهد
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