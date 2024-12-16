انتهت في دوري المحترفين - بلدية المحلة (2)-(0) طنطا
الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 14:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلدية المحلة وطنطا في الجولة الـ13 من دوري المحترفين، والمقامة على ملعب بلدية المحلة.
ويحتل بلدية المحلة المركز الـ15 رصيد 12 نقطة، فيما يتساوى معه طنطا في النقاط ولكن يسبقه بمركز وحيد.
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نهاية المباراة بفوز بلدية المحلة 2-0.
ق 90.. العارضة تتدخل مرتين وتمنع طنطا من تسجيل هدف تقليص الفارق.
ق 56.. جووووول الهدف الثاني لبلدية المحلة عن طريق محمد خالد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم بلدية المحلة بهدف نظيف.
ق 10.. جووووول الهدف الأول لـ بلدية المحلة عن طريق قائد الفريق أحمد الشامي بعد انفراده بحارس طنطا ليضعها في الشباك بعد مرورها بين قدمي الحارس.
بداية المباراة
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