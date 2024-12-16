مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول: جروس يقود المران.. وموعد توقيع العقود

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 14:27

كتب : FilGoal

كريستان جروس ضمن حضور مباراة الزمالك والمصري

كشف مصدر من نادي الزمالك عن قيادة كريستيان جروس مران الفريق بشكل طبيعي اليوم الإثنين.

وكان جروس قد وصل مصر أمس الأحد تمهيدا لإتمام اتفاقه مع الزمالك لقيادة الفريق خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "جروس سيقود مران الزمالك بشكل طبيعي اليوم الإثنين".

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وتابع "المدرب أتم اتفاقه مع النادي وسيوقع على نسخة من العقود قبل انطلاق المران".

أما عن توقيع النادي فأوضح "سيتبقى توقيع حسين لبيب رئيس النادي عقب عودته من المغرب بعد حضور حفل جوائز كاف".

واختتم المصدر تصريحاته "لكن تم الاتفاق على كافة التفاصيل بين جروس ولبيب في جلسة أمس الأحد".

وحضر جروس مباراة الزمالك ضد المصري في بطولة الكونفدرالية على استاد برج العرب والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون مقابل.

وقاد المواجهة، أحمد مجدي مساعد جوميز الذي غادر عقب المباراة للحاق بالمدرب البرتغالي في قيادة فريق الفتح السعودي.

وكان جوزيه جوميز قد أعلن رحيله عن الزمالك قبل أن يعلن الفتح السعودي تعاقده مع المدرب البرتغالي.

وتعتبر تلك الولاية الثانية لكريستيان جروس مع الزمالك بعد فترته من يوليو 2018 وحتى مايو 2019.

ونجح جروس في تحقيق 29 انتصارا مع الزمالك في الولاية الأولى من 48 مباراة خاضهم مع الفريق.

كما توج جروس بلقب الكونفدرالية 2019 للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وخلال مدته مع الزمالك، فاز جروس (69 عاما) بكأس السوبر المصري السعودي وتوج بالكونفدرالية ونافس الأهلي على لقب الدوري المصري حتى الرمق الأخير.

لكنه رحل قبل آخر 3 جولات من البطولة بعدما انتهى عقده مع الفريق وخلفه خالد جلال بشكل مؤقت وخسر الزمالك الدوري لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

وعمل جروس بعد ذلك مدربا للأهلي السعودي ثم شالكة الألماني.

الزمالك كريستيان جروس
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