ماركا: الأهلي في مفاوضات لضم ماريانو دياز

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 14:24

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد خيتافي

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن الأهلي دخل في مفاوضات لضم الدومينيكاني ماريانو دياز لاعب ريال مدريد وإشبيلية السابق.

ماريانو دياز

النادي : إشبيلية

وأوضحت ماركا: "يمكن لماريانو دياز أن يبدأ مغامرة جديدة في كرة القدم، وإعادة إطلاق مسيرته التي توقفت".

وانتهى عقد دياز مع إشبيلية مع نهاية الموسم الماضي ليبقى دون ناد منذ ذلك الوقت.

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وحصل ماريانو دياز على لقبين لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

ولعب المهاجم صاحب الـ31 عاما لصفوف ريال مدريد، وإشبيلية الإسبانيين، وليون الفرنسي.

ولعب دياز خلال 7 مواسم في الدوري الإسباني ، 69 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 3.

كما لعب 37 مباراة في موسمين مع ليون سجل خلالهم 18 هدفا وصنع 5.

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