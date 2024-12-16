ماركا: الأهلي في مفاوضات لضم ماريانو دياز
الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 14:24
كتب : FilGoal
ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن الأهلي دخل في مفاوضات لضم الدومينيكاني ماريانو دياز لاعب ريال مدريد وإشبيلية السابق.
ماريانو دياز
النادي : إشبيلية
وأوضحت ماركا: "يمكن لماريانو دياز أن يبدأ مغامرة جديدة في كرة القدم، وإعادة إطلاق مسيرته التي توقفت".
وانتهى عقد دياز مع إشبيلية مع نهاية الموسم الماضي ليبقى دون ناد منذ ذلك الوقت.
وحصل ماريانو دياز على لقبين لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.
ولعب المهاجم صاحب الـ31 عاما لصفوف ريال مدريد، وإشبيلية الإسبانيين، وليون الفرنسي.
ولعب دياز خلال 7 مواسم في الدوري الإسباني ، 69 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 3.
كما لعب 37 مباراة في موسمين مع ليون سجل خلالهم 18 هدفا وصنع 5.
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