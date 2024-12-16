بعد دراما الجولة الأخيرة.. سارسفيلد بطلا للدوري الأرجنتيني

كأس إنتركونتينينتال - تشكيل باتشوكا.. تغيير وحيد في الدفاع ضد الأهلي

إنتركونتيننتال - مؤتمر الشناوي: الثأر من باتشوكا بعد 16 عاما؟ لا نفكر في الماضي.. ونستهدف النهائي