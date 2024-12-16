ريليفو: إلى كاستيا.. صفقة دفاعية لريال مدريد

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 13:20

كتب : FilGoal

لاميني فاتي مدافع ليجانيس

اقترب ريال مدريد من ضم اللاعب الشاب لاميني فاتي مدافع ليجانيس إلى صفوف الرديف.

وكشفت شبكة ريليفو الإسبانية أن اللاعب نال إشادة كبيرة بعد مباراة ودية بين رديف ريال مدريد والفريق الثاني في ليجانيس في صيف 2024.

فاتي البالغ من العمر 18 عاما، يلعب بقدمه اليسرى في مركز قلب الدفاع، وكان قريبا من الانضمام إلى فالنسيا في الصيف الماضي، إلا أن ليجانيس نجح في الحفاظ على لاعبه.

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وأشارت ريليفو إلى أن اللاعب سينتقل لتوقيع عقد للانضمام إلى ريال مدريد مع نهاية الموسم، وقد يعجل الملكي بضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية في ظل تراجع أداء الفريق.

الشبكة الإسبانية قال إن معاناة فريقي ريال مدريد للرديف "كاستيا، وC" من خطر الهبوط، مما دفع إدارة النادي للبحث عن دعم صفوف الفريق.

وعددت ريليفو مميزات مدافع المستقبل لريال مدريد، بأنه يلعب بقدمه اليسرى، ويفوز في الكرات المشتركة ويأخذ خطوات استباقية.

لاميني فاتي، والدته أنجولية ووالده من غينيا بيساو، من المقرر أن يكون أول إضافة إلى رديف ريال مدريد في يناير.

ويعد راؤول أسينسيو آخر اللاعبين الذين يتم تصعيدهم إلى الفريق الأول لريال مدريد بعد تألقه مع ريال مدريد كاستيا.

ويعاني ريال مدريد من نقص في صفوف الدفاع بعد إصابة إيدير ميليتاو وغياب ديفيد ألابا لفترة طويلة بسبب الإصابة.

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