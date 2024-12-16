مران الأهلي - استئناف التدريبات استعدادا لمواجهة بلوزداد.. وتأهيل ثلاثي الفريق

استأنف فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم الإثنين على ملعب النادي بمدينة نصر.

وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد عادت إلى مصر أمس الأحد بعد الخسارة من باتشوكا في كأس التحدي ضمن منافسات بطولة إنتركونتيننتال.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي لشرح بعض النقاط الفنية.

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا بشكل كامل في مواجهة باتشوكا مرانا استشفائيا على هامش المران الجماعي.

وقاد كولر المران الفني للاعبين وشهد التركيز على تنفيذ بعض الجمل الدفاعية والهجومية.

وخاض الثلاثي محمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد عبد الله تدريبات الجري حول الملعب في إطار البرنامج التدريبي والتأهيلي المحدد لكل منهم للتخلص من الإصابة.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

ويتصدر أورلاندو بايرتس الترتيب برصيد 5 نقاط لكن من خوض 3 جولات حتى الآن، ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب بنقطة وحيدة.

وحال حقق الأهلي الانتصار أمام الفريق الجزائري يحسم صدارة المجموعة عقب مرور ثلاث جولات وبفارق نقطتين عن أورلاندو.