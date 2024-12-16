ليفركوزن يعلق على تقارير تمديد عقد فيرتز

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 12:47

كتب : FilGoal

فيرتز مهاجم ليفركوزن

ذكرت جريدة كيكر أن نادي باير ليفركوزن نجح في تمديد تعاقد لاعبه المتألق فلوريان فيرتز حتى صيف 2028، لكن النادي نفى ذلك.

ويمتد تعاقد صاحب الـ21 عاما مع ليفركوزن حتى صيف عام 2027، لكن تألقه جعله هدفا لكبار أوروبا.

حسب كيكر فقد نجح ليفركوزن في تمديد تعاقد فيرتز لموسم إضافي، وإقناعه في البقاء مع الفريق الموسم المقبل.

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لكن نادي باير ليفركوزن رد عبر شبكة سكاي سبورت ألمانيا: "ليفركوزن على علاقة وثيقة للغاية مع فلوريان فيرتز وعائلته لسنوات. تتم مناقشة المسائل التعاقدية بين إدارة ليفركوزن وعائلة فيرتز".

وأضاف "إذا تغير أي شيء في الوضع التعاقدي الحالي سنعلن عن ذلك بالاتفاق مع عائلة فيرتز".

وأتم البيان المرسل لشبكة سكاي "لن نعلق أكثر على هذا الموضوع".

وأوضح تقرير سكاي أن ليفركوزن وفيرتز في محادثات متقدمة حول تمديد العقد لما بعد صيف 2027.

ويعد بايرن ميونيخ وريال مدريد أبرز المهتمين بضم فيرتز.

ومن المتوقع أن يطلب باير ليفركوزن أكثر من 100 مليون يورو قبل الموافقة على رحيل اللاعب.

وخاض فيرتز مع باير ليفركوزن 176 مباراة سجل خلالهم 52 هدفا.

ومع منتخب ألمانيا خاض 29 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف.

وتوج اللاعب الألماني مع ليفركوزن بالدوري الألماني والكأس والسوبر المحلي.

كما ظفر بلقب يورو تحت 21 سنة مع منتخب ألمانيا في سنة 2020.

باير ليفركوزن فلوريان فيرتز
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