كرة طائرة - الأهلي في المركز الخامس بعد ختام بطولة العالم للأندية

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 12:36

كتب : محمد سمير

فريق الأهلي - كرة طائرة

اختتمت منافسات بطولة العالم للأندية لرجال الكرة الطائرة والتي أقيمت في البرازيل.

وتوج سادا كروزيرو البرازيلي بلقب بطولة العالم للأندية على حساب ترينتينو إيتاس الإيطالي.

ونشر الموقع الرسمي للبطولة ترتيب الفرق المشاركة، واحتل الأهلي المركز الخامس.

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وكان الأهلي قد تواجد في المجموعة الأولى رفقة أندية لوبي سيتيانوفا الإيطالي وفولاد سيرجان الإيراني وبارايا البرازيلي.

وحقق الأهلي الفوز على برايا البرازيلي بنتيجة 3-1 ليحقق الانتصار الأول في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

كما أصبح انتصار الأهلي هو الأول لأي فريق إفريقي على فريق برازيلي بتاريخ البطولة.

بينما خسر الأهلي أمام كل من سيرجان الإيراني وسيتيانوفا الإيطالي بنتيجة واحدة 3-1.

وشارك الأهلي للمرة الرابعة في تاريخه ببطولة العالم للأندية والأولى منذ 2015.

الأهلي كرة طائرة بطولة العالم للأندية
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