إذاعة Rac1: تأكد غياب لامين يامال عن مواجهة أتليتكو مدريد

يعاني فريق برشلونة من ضربة جديدة في الدوري الإسباني بفقدان لامين يامال للإصابة.

وكان برشلونة قد تعرض للخسارة أمام ليجانيس بهدف دون مقابل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشفت إذاعة Rac1 الكتالونية عن تأكد غياب لامين يامال عن مواجهة برشلونة ضد أتليتكو مدريد والمقرر لها السبت المقبل في الدوري.

وأشار التقرير إلى معاناة يامال من إصابة بإلتواء تعرض لها خلال مواجهة ليجانيس.

ويخضع لامين يامال لمزيد من الفحوصات اليوم الإثنين من أجل تحديد حجم الإصابة وموعد عودته.

وتجمد رصيد برشلونة عند 38 نقطة عقب خوض 18 مباراة ليصبح مهددا بفقدان صدارة الترتيب.

إذ جمع أتليتكو مدريد 38 نقطة بينما ريال مدريد 37 من خوض 17 مباراة فقط.

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على برشلونة في المباراة المقبلة ضمن منافسات الدوري.

وحقق أتليتكو مدريد ستة انتصارات متتالية بينما يعاني برشلونة منذ انتصاره على ريال مدريد في الكلاسيكو.