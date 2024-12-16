الرياضية: الهلال يتمسك بالتجديد لـ البليهي لمدة موسمين

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 12:07

كتب : FilGoal

الهلال - علي البليهي

يبدأ نادي الهلال السعودي مفاوضاته مع مدافعه علي البليهي من أجل تجديد تعاقده.

علي البليهي

النادي : الهلال

الهلال

ويرتبط البليهي بتعاقد مع الهلال حتى نهاية الموسم الجاري أي يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن الهلال يسعى لتمديد تعاقد مدافعه لمدة موسمين وحتى صيف 2027.

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ويقضي البليهي موسمه الثامن مع الهلال منذ انتقاله قادما من الفتح.

وخاض البليهي 234 مباراة بقميص الهلال في مختلف المسابقات وسجل 21 هدفا وصنع اثنين آخرين رغم مركزه كمدافع.

وسبق وأن توج البليهي بخمسة ألقاب دوري سعودي بالإضافة للقبين دوري أبطال آسيا و3 لكل من كأس السوبر السعودي وكأس الملك.

ويبلغ البليهي من العمر 35 عاما.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة.

ويبتعد الهلال بفارق نقطتين فقط عن اتحاد جدة متصدر الترتيب عقب مرور 13 جولة.

الهلال علي البليهي
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