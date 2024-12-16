نيمار: استهدف المشاركة في كأس العالم للأندية

يستهدف البرازيلي نيمار جونيور نجم الهلال اللعب في كأس العالم للأندية 2025 في طريقه لاستعادة مستواه.

ويشارك الهلال في مونديال الأندية في الولايات المتحدة خلال يونيو المقبل.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "أولويتي حاليا هي الاستشفاء بشكل جيد، وأن أعود للعب المباريات مرة أخرى، كما أضع كأس العالم للأندية مع الهلال هدفًا لي بسبب أهميتها للنادي".

وأضاف الدولي البرازيلي "أنا سعيد في السعودية، ومستوى كرة القدم فيها مرتفع أيضا".

وتابع "أريد اللعب في كأس العالم 2026، وأركز على ذلك، وهذا هو هدفي متوسط المدى، ولأحققه، على أي أن أعود إلى جاهزيتي الكاملة مع الهلال".

وأفصح النجم البرازيلي عن قرار مغادرته نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صيف 2023، والانضمام للهلال، قائلا "اتخذت قراري بالذهاب إلى الهلال بعد معرفتي بعدم حاجة الإدارة والمدرب لجهودي في باريس سان جيرمان، وشعرت أنني لم أعد سعيدًا هناك".

وواصل "أعجبت بعرض الهلال، وتمكنت من معرفة تاريخ النادي، وثقافة السعودية، والمشاركة في الدوري، وأنا وعائلتي سعداء بالعيش في السعودية".

نيمار الذي انتقل إلى الهلال في صيف 2023 لعب 7 مباريات فقط بقميص الفريق، ولم يسجل سوى هدف وحيد.

وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023.

video:1