لتحقيق لحلمه.. الرياضية السعودية: مدرب الشباب يرحل إلى الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن إبلاغ فيتور بيريرا المدير الفني للشباب السعودي، إدارة النادي برغبته في الرحيل عن تدريب الفريق.

وأوضحت الرياضية وفقا لمصادر من نادي الشباب أن بيريرا يرغب في دفع الشرط الجزائي في عقده للانتقال للتدريب في الدوري الإنجليزي، في خطوة وصفها بـ"الحلم" الذي يسعى لتحقيقه.

وذكرت الصحيفة: "المدرب البرتغالي تلقى عرضًا من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، وأبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل وخوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنها تمثل حلمًا له".

ويحتل ولفرهامبتون المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط، بعدما تلقى خسارة في الجولة الأخيرة أمام إبسويتش تاون بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتلقى بيريرا عرضا لتدريب فريق ولفرهامبتون بعد إقالة جاري أونيل بسبب سوء النتائج.

وتولى بيريرا تدريب الشباب في فبراير 2024 قبل أن يجدد يمدد تعاقده في يوليو الماضي.

وقاد بيريرا فريق الشباب في 15 مباراة هذا الموسم، بواقع 13 مباراة بالدوري السعودي، ومبارتان في الكأس.

الشباب يتواجد في المركز السادس بالدوري السعودي برصيد 23 نقطة، نفس رصيد الأهلي، بعد مرور 13 جولة.