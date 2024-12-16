لتحقيق لحلمه.. الرياضية السعودية: مدرب الشباب يرحل إلى الدوري الإنجليزي

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 11:37

كتب : FilGoal

فيتور بيريرا مدرب الشباب السعودي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن إبلاغ فيتور بيريرا المدير الفني للشباب السعودي، إدارة النادي برغبته في الرحيل عن تدريب الفريق.

وأوضحت الرياضية وفقا لمصادر من نادي الشباب أن بيريرا يرغب في دفع الشرط الجزائي في عقده للانتقال للتدريب في الدوري الإنجليزي، في خطوة وصفها بـ"الحلم" الذي يسعى لتحقيقه.

وذكرت الصحيفة: "المدرب البرتغالي تلقى عرضًا من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، وأبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل وخوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنها تمثل حلمًا له".

أخبار متعلقة:
تيليجراف: إقالة جاري أونيل من تدريب ولفرهامبتون مع دعم أنطونيو.. وست هام يهزم ولفرهامبتون ويُعقد موقفه في الدوري هاتريك تاريخي من كلويفرت يقود بورنموث للفوز على ولفرهامبتون

ويحتل ولفرهامبتون المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط، بعدما تلقى خسارة في الجولة الأخيرة أمام إبسويتش تاون بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتلقى بيريرا عرضا لتدريب فريق ولفرهامبتون بعد إقالة جاري أونيل بسبب سوء النتائج.

وتولى بيريرا تدريب الشباب في فبراير 2024 قبل أن يجدد يمدد تعاقده في يوليو الماضي.

وقاد بيريرا فريق الشباب في 15 مباراة هذا الموسم، بواقع 13 مباراة بالدوري السعودي، ومبارتان في الكأس.

الشباب يتواجد في المركز السادس بالدوري السعودي برصيد 23 نقطة، نفس رصيد الأهلي، بعد مرور 13 جولة.

الدوري الإنجليزي الدوري السعودي الشباب السعودي ولفرهامبتون فيتور بيريرا
نرشح لكم
الرياضية: الهلال يتمسك بالتجديد لـ البليهي لمدة موسمين نيمار: استهدف المشاركة في كأس العالم للأندية ريليفو: بنزيمة يدرس الاعتزال الصيف المقبل.. ويعود لريال مدريد وكيله: سافيتش لن يرحل عن الهلال.. ويتطلع للمشاركة في كأس العالم للأندية سالم الدوسري مهدد بالغياب عن كأس الخليج وكيله: جوميز اشترى زجاجات مياه للفريق لعدم توافر أموال.. وحقيقة التفاوض مع بابافاسيليو وكيل جوميز يكشف سببان لرحيل المدرب عن الزمالك السيسي يهنئ السعودية بعد فوزها بتنظيم كأس العالم 2034
أخر الأخبار
ليفركوزن يعلق على تقارير تمديد عقد فيرتز 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي في المركز الخامس بعد ختام بطولة العالم للأندية 14 دقيقة | كرة طائرة
إذاعة Rac1: تأكد غياب لامين يامال عن مواجهة أتليتكو مدريد 25 دقيقة | الدوري الإسباني
أماد: تمنيت الاحتفال بانتصار دربي مانشستر في أولد ترافورد 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الرياضية: الهلال يتمسك بالتجديد لـ البليهي لمدة موسمين 43 دقيقة | سعودي في الجول
نيمار: استهدف المشاركة في كأس العالم للأندية ساعة | سعودي في الجول
لتحقيق لحلمه.. الرياضية السعودية: مدرب الشباب يرحل إلى الدوري الإنجليزي ساعة | سعودي في الجول
ريليفو: بنزيمة يدرس الاعتزال الصيف المقبل.. ويعود لريال مدريد ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد