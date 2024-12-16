ريليفو: بنزيمة يدرس الاعتزال الصيف المقبل.. ويعود لريال مدريد

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 11:23

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

ذكرت منصة ريليفو أن كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة يدرس الاعتزال الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن بنزيمة وافق على أن يكون سفيرا لنادي ريال مدريد بعد اعتزاله.

ويمتد تعاقد بنزيمة مع نادي اتحاد جدة حتى صيف 2026.

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وبدأ بنزيمة الموسم الجاري مع اتحاد جدة بشكل جيد بعدما سجل 10 أهداف في الدوري السعودي هذا الموسم.

وغادر بنزيمة صفوف ريال مدريد بعد 14 عاما حقق فيها العديد من النجاحات.

وتوج كريم بنزيمة بـ 25 لقبا مع ريال مدريد ليكون أكثر المتوجين بالألقاب في تاريخ النادي رفقة مارسيلو.

صاحب الأصول الجزائرية هو ثاني الهدافين التاريخيين لريال مدريد برصيد 353 هدفا خلف كريستيانو رونالدو صاحب الصدارة.

كما أنه أكثر من صنع أهدافا في تاريخ ريال مدريد بـ132 هدفا.

بنزيمة أيضا هو رابع الهدافيين التاريخيين للدوري الإسباني كما يحتل نفس المركز في قائمة الهدافين بدوري أبطال أوروبا.

في صيف 2023 وقع بنزيمة على عقود انضمامه لاتحاد جدة السعودي لمدة 3 مواسم.

ريال مدريد كريم بنزيمة اتحاد جدة
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