ميشالاك: أول مشاركة كأساسي بأول مساهمة تهديفية.. دعونا نواصل العمل

أعرب البولندي كونراد ميشالاك جناح الزمالك عن سعادته بالمساهمة التهديفية الأولى له بقميص الأبيض.

وصنع ميشالاك هدف فوز الزمالك على المصري بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وسجل أحمد مصطفى زيزو هدف اللقاء الوحيد بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وكتب كونراد ميشالاك لاعب الزمالك عبر انستجرام: "أول مباراة كأساسي، أول مساهمة بصناعة هدف".

وتابع "سعيد للمساهمة في فوز فريقي وفخور أنني فرد من هذه العائلة، دعونا نواصل العمل سويا".

وحقق الزمالك أول فوز له على المصري منذ التفوق في 2022 لحساب كأس مصر بهدف دون رد في ربع النهائي آنذاك.

الفوز رفع رصيد الزمالك لـ 7 نقاط في الصدارة، بينما ظل المصري في المركز الثاني بالتساوي مع بلاك بولز الموزمبيقي ويتذيل إنييمبا الترتيب بنقطة وحيدة.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم 5 يناير 2025 على ملعب برج العرب من جديد ضمن منافسات الجولة الرابعة للكونفدرالية.

وتواجد كريستيان جروس المدرب المنتظر للزمالك في المدرجات رفقة مجلس الإدارة خلال اللقاء استعدادا لتولي المهمة خلفا لجوزيه جوميز.