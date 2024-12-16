صحيفة العرب القطرية: الأهلي بدأ مفاوضاته مع بونجاح

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 10:30

كتب : FilGoal

بغداد بونجاح

بدأ الأهلي مفاوضاته مع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم الشمال القطري.

وكشفت صحيفة العرب القطرية وفقا لمصادرها أن الأهلي قد فتح قنوات اتصال مع اللاعب الجزائري عبر وسطاء لمعرفة مدى رغبته الشخصية وإمكانية ضمه للفريق.

وأشار التقرير إلى أن متصدر ترتيب هدافي الدوري القطري ضمن قائمة اختيارات النادي الأهلي.

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وينتظر الأهلي معرفة رأي اللاعب قبل أن تتم الإجراءات الرسمية مع نادي الشمال.

وأوضح التقرير أن الشمال لم يتلق عرضا رسميا من الأهلي حتى الآن.

وانضم بغداد بونجاح إلى الشمال القطري في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع السد.

وخاض بونجاح هذا الموسم 15 مباراة في مختلف المسابقات مع الشمال وساهم في 19 هدفا.

إذ سجل 13 هدفا وصنع 6 آخرين.

وفي مسابقة الدوري القطري يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا من 11 مباراة، كما ساهم في صناعة 6 أهداف.

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