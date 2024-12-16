بعد خماسية توتنام.. ساوثامبتون يقيل مدربه

أعلن نادي ساوثامبتون إقالة راسل مارتن بعد الخسارة من توتنام بخمسة أهداف دون رد.

وأقيمت المباراة في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء بيان النادي كالتالي:

مع بداية الموسم، كنا نعلم جميعًا التحديات التي سنواجهها هذا العام.

ومع ذلك، فإن الحقيقة كان موقفنا واضح، لقد دعم مجلس الإدارة راسل وطاقمه.

كنا جميعا على نفس الصفحة في إدراك مدى الحاجة إلى تحقيق النتائج الجيدة.

نود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكر راسل وطاقمه على كل العمل الجاد والتفاني الذي قدموه للنادي داخل وخارج الملعب على مدار الـ 18 شهرا الماضية.

وأصبح راسل رابع مدرب يُقال من منصبه خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي بعد إريك تين هاج من مانشستر يونايتد، وستيف كوبر من ليستر سيتي، ومؤخرا جاري أونيل من ولفرهامبتون.

ويتذيل ساوثامبتون جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، ولم يحقق سوى فوز واحد فقط وتعادلين و13 خسارة.

ويبتعد عن إبسويتش صاحب المركز الـ18 بفارق 7 نقاط، وليستر سيتي الذي يتواجد في المركز الـ17 البعيد عن مراكز الهبوط بـ9 نقاط.