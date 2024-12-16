الاحتفال بالتاريخ فقط.. ميلان يتعادل مع جنوى في ذكرى الـ125 لتأسيس النادي

سقط ميلان بالتعادل المخيب ضد جنوى بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأقيمت المباراة على ملعب سان سيرو معقل الروسونيري.

واحتفل النادي بذكرى تأسيسه الـ125 بارتداء قميص خاص.

وحضر بعض أساطير النادي للاحتفال قبل المباراة مثل كلارينس سيدورف وفيليبو إنزاجي وفرانكو باريزي.

ولكن أبى الفريق بقيادة البرتغالي باولو فونسيكا أن يكمل الاحتفال بالحصول على الـ3 نقاط، بل يبتعد أكثر عن المراكز المتأهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبدأ تامي أبراهام هجمات ميلان في الدقيقة 13 بعدما سدد كرة بعيدة عن المرمى نسبيا رغم تمركزه جيدا داخل منطقة الجزاء.

وسدد تيجاني ريندرز كرة قوية للغاية من ركلة حرة في الدقيقة 22 علت المرمى قليلا.

وأهدر ألفارو موراتا أخطر فرص ميلان في الدقيقة 79 بعد سدد كرة قوية للغاية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في العارضة.

وانتهت المباراة دون احتفال حقيقي بالحاضر والحصول على الـ3 نقاط، واكتفت الجماهير وأساطير ميلان بتذكر والاحتفال بأمجاد الماضي الكبير لـ (جراندي ميلان).

وبهذا التعادل وصل ميلان للنقطة 23 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وابتعد عن فيورنتينا صاحب المركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا بفارق 8 نقاط.

ووصل جنوى للنقطة الـ16 في المركز 13 تحت قيادة الفرنسي باتريك فييرا.