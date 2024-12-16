في الجول يوضح قواعد قيد اللاعبين في كأس العالم للأندية.. إعارة للبطولة فقط وتسجيل استثنائي

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 00:40

كتب : عبد الرحمن فوزي

الأهلي - قرعة كأس العالم للأندية

كيف سيتم قيد اللاعبين الجدد في قوائم الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة؟ فهل سيكون من حق الأندية ضم لاعبين خلال البطولة فقط على غرار كرة اليد؟. هذا ما سيوضحه لكم FilGoal.com.

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025 في شهر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا ومنها الأهلي.

وأعلن الاتحاد الدولي فتح فترة قيد استثنائي من 1 إلى 10 يونيو، لتسجيل اللاعبين في قوائم الأندية المشاركة في البطولة.

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فما معنى ذلك؟

FilGoal.com تواصل مع المحامي الرياضي الدولي محمد متولي لتوضيح الموقف.

وقال متولي لـFilGoal.com: "الاتحاد الدولي قرر أن يكون هناك استثناء للفريق المشاركة في كأس العالم للأندية لضم اللاعبين للمشاركة في البطولة فقط".

وأضاف "بمعنى أن يكون عقد اللاعب مع النادي مقتصر فقط على بطولة كأس العالم للأندية، وبمجرد نهاية مشوار الفريق في البطولة ينتهي التعاقد بين الطرفين، وهذا استثناء عن القاعدة العامة لتسجيل اللاعبين ولوائح الانتقالات".

وواصل "قائمة الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية بشكل مبدئي ستكون 35 لاعبا وهذا يؤكد أن التسجيل في البطولة استثنائي بحيث تمنح الأندية فرصة لضم لاعبين دون الحاجة لفسخ عقود لاعبين آخرين".

وأكمل "إذا كان لدى الأندية رغبة في ضم لاعبين لمدة طويلة سيكونوا في حاجة لضمهم خلال فترة انتقالات يناير بشكل طبيعي وفقا للقواعد العامة".

وأتم تصريحاته "بالتالي إذا كان اللاعب غير حر ومرتبط بأحد الأندية الأخرى سيكون تعاقده مع النادي المشارك في المونديال عبارة عن عقد إعارة ينتهي بانتهاء البطولة".

وكان الأهلي أعلن التعاقد مع حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية فقط.

الأهلي كأس العالم للأندية
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