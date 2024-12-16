أسوأ منافسة في العالم.. برشلونة يرد هدية مدريد بالخسارة أمام ليجانيس

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 00:34

كتب : FilGoal

جول كوندي

في الجولة الـ 15 خسر ريال مدريد من أتلتيك بلباو ليعوض برشلونة عن تعادله وخسارته في الجولتين 13 و14، برشلونة لم يهدأ وتعادل مع بيتيس في الجولة الـ 16.

انتفض ريال مدريد مجددا وتعادل مع رايو فايكانو 3-3، ولكن الرد الكتالوني أتى في نفس الجولة.. برشلونة خسر أمام ليجانيس بهدف دون رد في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

الهدف الوحيد أتى مبكرا في الدقيقة 4 بهدف سيرخيو جونزاليس، بعد ركنية أرسلها أوسكار رودريجيز.

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وفي الدقيقة 10 حاول روبرت ليفاندوفسكي بتسديدة من موقع خطير ولكن الحارس ماركو دميتروفيتش تصدى لها.

وحاول رافينيا في الدقيقة 33 بتسديدة من داخل المنطقة، ولكنها ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 36 سدد ليفاندوفسكي مجددا ليتصدى الحارس، وهو ما تكرر في الدقيقة 44 بين الثنائي.

وكاد جول كوندي يسجل التعادل في الدقيقة 52، ولكن الكرة مرت بغرابة بجوار القائم.

وحل فيران توريس وفيرمين لوبيز في الدقيقة 66 بدلا من روبرت ليفاندوفسكي وداني أولمو.

وأتى باو كوبارسي وجافي بدلا من إريك جارسيا ولامين يامال في الدقيقة 75.

مرة أخرى حاول كوندي من موقع خطير في الدقيقة 79، ولكن مجددا مرت بجوار القائم.

وحل باو فيكتور بدلا من مارك كاسادو في الدقيقة 80.

بذلك يتجمد رصيد برشلونة عند 38 نقطة في صدارة تبدو مهددة أكثر من ذي قبل، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد.

ويملك أتلتيكو مدريد مباراة مؤجلة، كما سيواجه برشلونة في الجولة المقبلة يوم 21 ديسمبر.

أما ريال مدريد الذي يملك مؤجلة أيضا، فيحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

أما ليجانيس فقد رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

وحقق برشلونة فوزا وحيدا في آخر 6 جولات من الدوري الإسباني، وجاء على حساب مايوركا في الجولة الـ 15 بنتيجة 5-1.

قبلها خسر أمام ريال سوسييداد 1-0، وتعادل مع سيلتا فيجو 2-2، ثم خسر أمام لاس بالماس 2-1.

وبعد الفوز على مايوركا تعادل الفريق الكتالوني مع ريال بيتيس 2-2، ثم خسر الآن أمام ليجانيس.

برشلونة الدوري الإسباني جول كوندي
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