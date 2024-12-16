الكشف عن موعد حفل "ذا بيست" وطريقة جديدة لإقامته

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإقامة حفل جوائز "ذا بيست" بطريقة مختلفة تماما.

وأوضحت الصحيفة إن فيفا أبلغ جميع المرشحين بإعلان الفائزين يوم الثلاثاء 17 ديسمبر.

المفاجأة الكبرى كانت عدم إقامة حفل فعلي، بل الاكتفاء بحفل افتراضي.

يأتي ذلك بسبب ازدحام الجداول بالمباريات حتى مارس المقبل، وبالتالي لا يوجد موعد مناسب لإقامة الحفل.

واستبعد فيفا في ترشيحه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، فيما ضمت القائمة ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي الفائز بالنسخة الماضية.

كما تواجد الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي والمتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وكذلك تواجد فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد، ولامين يامال نجم منتخب إسبانيا المتوج مع الماتادور ببطولة اليورو.

وغاب كرستيانو رونالدو عن جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم للعام الثالث على التوالي.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

داني كارفاخال (إسبانيا)، ريال مدريد

إرلينج هالاند (النرويج)، مانشستر سيتي

فيديريكو فالفيردي (أوروجواي)، ريال مدريد

فلوريان فيرتز (ألمانيا)، باير ليفركوزن

جود بيلينجهام (إنجلترا)، ريال مدريد

كيليان مبابي (فرنسا)، باريس سان جيرمان/ريال مدريد

لامين يامال (إسبانيا)، برشلونة

ليونيل ميسي (الأرجنتين)، إنتر ميامي

رودري (إسبانيا)، مانشستر سيتي

توني كروس (ألمانيا)، ريال مدريد (معتزل حالياً)

فينيسيوس جونيور (البرازيل)، ريال مدريد

ويتم اختيار أفضل لاعب في العالم عن طريق توزيع الأصوات بين الجمهور والقادة والمدربين الحاليين للمنتخبات وممثلي وسائل الإعلام.

واستمر تصويت الجمهور حتى يوم الثلاثاء 10 ديسمبر.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست لأفضل حارس في العالم كالتالي:

أندري لونين (أوكرانيا)، ريال مدريد

دافيد رايا (إسبانيا)، أرسنال

إيدرسون (البرازيل)، مانشستر سيتي

إميليانو مارتينيز (الأرجنتين)، أستون فيلا

جيانلويجي دوناروما (إيطاليا)، باريس سان جيرمان

مايك مينيان (فرنسا)، ميلان

أوناي سيمون (إسبانيا)، أتلتيك بيلباو

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست لأفضل مدرب كالتالي

كارلو أنشيلوتي (إيطاليا)، ريال مدريد

ليونيل سكالوني (الأرجنتين)، الأرجنتين

لويس دي لا فوينتي (إسبانيا)، إسبانيا

بيب جوارديولا (إسبانيا)، مانشستر سيتي

تشابي ألونسو (إسبانيا)، باير ليفركوزن

وجاءت قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة كالتالي

أيتانا بونماتي (إسبانيا)، برشلونة

باربرا باندا (زامبيا)، شنغهاي شينغلي/أورلاندو برايد

كارولين غراهام هانسن (النرويج)، برشلونة

كيرا والش (إنجلترا)، برشلونة

خديجة شاو (جامايكا)، مانشستر سيتي

لورين هيمب (إنجلترا)، مانشستر سيتي

ليندسي هوران (الولايات المتحدة الأمريكية)، أولمبيك ليون

لوسي برونز (إنجلترا)، برشلونة/تشيلسي

مالوري سوانسون (الولايات المتحدة الأمريكية)، شيكاغو ريد ستارز

ماريونا كالدينتي (إسبانيا)، برشلونة/أرسنال

ناومي جيرما (الولايات المتحدة الأمريكية)، سان دييغو ويف

أونا باتلي (إسبانيا)، برشلونة

سلمى بارالويلو (إسبانيا)، برشلونة

صوفيا سميث (الولايات المتحدة الأمريكية)، بورتلاند ثورنز

تابيثا تشاوينجا (ملاوي)، باريس سان جيرمان/أولمبيك ليون

ترينيتي رودمان (الولايات المتحدة الأمريكية)، واشنطن سبيريت

وجاءت قائمة المرشحين والمرشحات لجائزة أفضل مدرب/ة (فئة السيدات) كالتالي

آرتور إلياس (البرازيل)، البرازيل

إيلينا ساديكو (السويد)، سلتيك غلاسكو

إيما هايس (إنجلترا)، تشيلسي/الولايات المتحدة الأمريكية

فوتوشي إيكيدا (اليابان)، اليابان

غاريث تايلور (إنجلترا)، مانشستر سيتي

جوناثان خيرالديز (إسبانيا)، برشلونة/واشنطن سبيريت

ساندرين سوبيراند (فرنسا)، باريس إف سي

سونيا بومباستور (فرنسا)، أولمبيك ليون/تشيلسي

وجاءت قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة كالتالي

أليسا ناهر (الولايات المتحدة الأمريكية)، شيكاغو ريد ستارز

آن - كاترين بيرغر (ألمانيا)، تشيلسي/نيوجيرسي/نيويورك غوثام

أياكا ياماشيتا (اليابان)، إناك كوبي ليونيسا/مانشستر سيتي

كاتا كول (إسبانيا)، برشلونة

ماري إيربس (إنجلترا)، نادي مانشستر يونايتد