الرياضية السعودية: الاتحاد العربي بصدد إعلان إقامة كأس العرب للأندية في القاهرة

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 00:14

كتب : FilGoal

الاتحاد العربي لكرة القدم

كشفت قناة الرياضية السعودية عن إقامة بطولة كأس العرب للأندية في القاهرة.

وأوضحت القناة أن الاتحاد العربي لكرة القدم بصدد إعلان بطولة كأس الأندية العربية في القاهرة والتي من المقرر أن تقام في شهر يوليو 2025.

وأفادت القناة أن الأندية أبطال الدوريات العربية ستشارك بالإضافة إلى بطل النسخة الماضية.

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وتوج النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو بالبطولة بعد الفوز على الهلال في نهائي سعودي.

وفاز النصر على منافسه الهلال بهدفين مقابل هدف عن طريق رونالدو، بينما أحرز ميشيل ديلجادو هدف الهلال الوحيد.

وتعتبر هذه هي البطولة الوحيدة التي حصل عليها النجم البرتغالي مع النصر.

وصحل رونالدو على جائزة هداف البطولة بتسجيله 6 أهداف في 6 مباريات.

وأتى خلفه كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة بعدما أحرز 3 أهداف في 4 مباريات.

وشارك الزمالك في البطولة وتواجد في مجموعة واحدة مع النصر بجانب الشباب والاتحاد المنستيري.

الزمالك كريستيانو رونالدو النصر كأس العرب للأندية
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