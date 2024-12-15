برونو فيرنانديز: ضربة الجزاء كانت فرصة لتعويض الانفراد.. وديالو لديه الكثير ليقدمه

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 23:56

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد ضد ليستر

أوضح برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد أن ضربة الجزاء التي سددها كانت فرصة لتعويض الانفراد الذي أهدره ضد مانشستر سيتي.

وفاز مانشستر يونايتد على غريمه التقليدي مانشستر سيتي في ملعبه ووسط جمهوره بهدفين لهدف، في دربي المدينة الذي جمع بينهما ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب البرتغالي لـ سكاي سبورتس: "ديالو كان في حالة جيدة وفعل أشياء عظيمة، لا يزال هناك الكثير ليقدمه".

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وأضاف "أظهر صفاته الرائعة مرة أخرى ضد مانشستر سيتي، ولهذا السبب حصل على ركلة الجزاء، لا يمكن إيقافه عندما يكون في هذا المستوى".

وأكمل "أريده فقط أن يستمر في العمل، ما فعله كان رائعا، لكن متأكد أنه يستطيع تقديم هذا الأداء كل أسبوع، حصل على فرصته بجدارة".

وأنهى حديثه قائلا" "ضربة الجزاء كانت فرصة كبيرة لتعويض الانفراد الذي أهدرته، هي لحظة بها توتر، لكن أنا مستعد لتهدئة نفسي في اللحظات الحاسمة".

وقلب مانشستر يونايتد الطاولة على سيتي في ملعب الاتحاد وأمام جمهور السماوي بعدما تأخر بهدف، ليفوز ويصل للنقطة رقم 22 ويرتقي للمركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 27 في المركز الخامس.

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