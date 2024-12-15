محمد الشناوي يوضح حقيقة مشادته مع جمهور الأهلي ويؤكد: أنا في صدمة ولن أرحل

نفى محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي أن يكون ألمح إلى رحيله عن النادي أثناء حديثه مع جمهور الفريق الأحمر عقب مباراة باتشوكا المكسيكي في كأس القارات للأندية في قطر.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وقال الشناوي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "أعتذر لجمهور الأهلي بالنيابة عن نفسي وزملائي بعد الخسارة أمام باتشوكا، الجمهور يجب أن يعرف أن اللاعبين كانوا في صدمة كبيرة وكنا في حلم الوصول للنهائي وحتى الآن لا نصدق الخسارة".

وأضاف "ما تردد عن دخولي في مشادة مع بعض مشجعي الأهلي غير حقيقي، كنا نجلس على مقاعد البدلاء عقب المباراة والجمهور كان في حالة حزن وغضب وكان يتحدث مع اللاعبين، وأنا والسولية كنا نتحدث مع الجماهير نيابة عن اللاعبين وأحاول تهدئتهم ".

وأوضح "الجمهور كان يتناقش مع اللاعبين عن المباراة وطلبت من اللاعبين الدخول إلى غرفة الملابس حتى لا يحدث أي احتكاك، وأحمد جاب الله طبيب الفريق كان يطلب مني الخروج من أرض الملعب، وأيضا كان هناك أحد الجماهير وجه ليه ألفاظ غير لائقة، ولذلك رددت عليه وعلى جاب الله "أنا همشي" بمعنى أنني سأدخل إلى غرفة الملابس".

وشدد "أنا في الأهلي منذ 8 سنوات وما يتم تطبيقه على اللاعبين يُطبق علي أيضا وبالنسبة لي مصلحة النادي أهم مني وأهم من أي شخص".

وواصل "لا أعرف لماذا حدث ما حدث، وفي الفيديو ظهرت اللقطة الأخيرة أنني أهدد الجمهور وهذا غير صحيح، أنا أكثر لاعب يحترم الجمهور وعندما حصلت على أفضل لاعب داخل إفريقيا احتفلت بعد 3 شهور احتراما لجماهير الأهلي".

وأكد "هدفنا أننا نفوز ببطولة إفريقيا وننتظر دعم الجمهور كالعادة لأن هذا اللقب سيؤهل الأهلي لمونديال الأندية 2029 ولا نريد تعطيل مسيرة الفريق بأشياء صغيرة".

واستطرد "حتى الآن أنا مصدوم لأن المباراة النهائية كانت قريبة جدا منا، ولكن ركلات الترجيح ليس لها كبير وفي النهاية لم نكن موفقين رغم أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم في الملعب".

وأوضح "إذا لم أتحمل المسؤولية كقائد للفريق فلن يكون لي أي دور، وجميع لاعبي الأهلي محترمين".

وعن ركلات الترجيح قال: "ترتيب مسددي ركلات الترجيح يتم لجميع اللاعبين ولا يتغير فقط إلا إذا رفض لاعب أن يسدد".

وانتقل للحديث عن مشكلته الأخيرة مع إمام عاشور زميله في الفريق قائلا: "لا يوجد شيء أقوله يوجد نظام في الأهلي يتم تطبيقه على الجميع وليس الشناوي أو إمام، ولا يوجد أي فرد أكبر من النادي".

وكشف "لن أرحل من الأهلي إلا من خلال الإدارة، غير ذلك أنا مستمر مع الأهلي حتى آخر يوم في عمري".

وأتم تصريحاته "هدفنا أن نصل لأبعد نقطة ممكنة في كأس العالم للأندية ولكن الآن نركز في الدوري وبطولة إفريقيا أولا".