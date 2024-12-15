محمد الشناوي يوضح حقيقة مشادته مع جمهور الأهلي ويؤكد: أنا في صدمة ولن أرحل

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 23:31

كتب : عمرو عبد المنعم

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

نفى محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي أن يكون ألمح إلى رحيله عن النادي أثناء حديثه مع جمهور الفريق الأحمر عقب مباراة باتشوكا المكسيكي في كأس القارات للأندية في قطر.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الشناوي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "أعتذر لجمهور الأهلي بالنيابة عن نفسي وزملائي بعد الخسارة أمام باتشوكا، الجمهور يجب أن يعرف أن اللاعبين كانوا في صدمة كبيرة وكنا في حلم الوصول للنهائي وحتى الآن لا نصدق الخسارة".

وأضاف "ما تردد عن دخولي في مشادة مع بعض مشجعي الأهلي غير حقيقي، كنا نجلس على مقاعد البدلاء عقب المباراة والجمهور كان في حالة حزن وغضب وكان يتحدث مع اللاعبين، وأنا والسولية كنا نتحدث مع الجماهير نيابة عن اللاعبين وأحاول تهدئتهم ".

أخبار متعلقة:
أفشة يعتذر لجماهير الأهلي الأهلي يضم حمدي فتحي على سبيل الإعارة قبل كأس العالم للأندية "لم يهدر بمفرده".. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة معاقبة كهربا

وأوضح "الجمهور كان يتناقش مع اللاعبين عن المباراة وطلبت من اللاعبين الدخول إلى غرفة الملابس حتى لا يحدث أي احتكاك، وأحمد جاب الله طبيب الفريق كان يطلب مني الخروج من أرض الملعب، وأيضا كان هناك أحد الجماهير وجه ليه ألفاظ غير لائقة، ولذلك رددت عليه وعلى جاب الله "أنا همشي" بمعنى أنني سأدخل إلى غرفة الملابس".

وشدد "أنا في الأهلي منذ 8 سنوات وما يتم تطبيقه على اللاعبين يُطبق علي أيضا وبالنسبة لي مصلحة النادي أهم مني وأهم من أي شخص".

وواصل "لا أعرف لماذا حدث ما حدث، وفي الفيديو ظهرت اللقطة الأخيرة أنني أهدد الجمهور وهذا غير صحيح، أنا أكثر لاعب يحترم الجمهور وعندما حصلت على أفضل لاعب داخل إفريقيا احتفلت بعد 3 شهور احتراما لجماهير الأهلي".

وأكد "هدفنا أننا نفوز ببطولة إفريقيا وننتظر دعم الجمهور كالعادة لأن هذا اللقب سيؤهل الأهلي لمونديال الأندية 2029 ولا نريد تعطيل مسيرة الفريق بأشياء صغيرة".

واستطرد "حتى الآن أنا مصدوم لأن المباراة النهائية كانت قريبة جدا منا، ولكن ركلات الترجيح ليس لها كبير وفي النهاية لم نكن موفقين رغم أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم في الملعب".

وأوضح "إذا لم أتحمل المسؤولية كقائد للفريق فلن يكون لي أي دور، وجميع لاعبي الأهلي محترمين".

وعن ركلات الترجيح قال: "ترتيب مسددي ركلات الترجيح يتم لجميع اللاعبين ولا يتغير فقط إلا إذا رفض لاعب أن يسدد".

وانتقل للحديث عن مشكلته الأخيرة مع إمام عاشور زميله في الفريق قائلا: "لا يوجد شيء أقوله يوجد نظام في الأهلي يتم تطبيقه على الجميع وليس الشناوي أو إمام، ولا يوجد أي فرد أكبر من النادي".

وكشف "لن أرحل من الأهلي إلا من خلال الإدارة، غير ذلك أنا مستمر مع الأهلي حتى آخر يوم في عمري".

وأتم تصريحاته "هدفنا أن نصل لأبعد نقطة ممكنة في كأس العالم للأندية ولكن الآن نركز في الدوري وبطولة إفريقيا أولا".

الأهلي محمد الشناوي
نرشح لكم
الأهلي يضم حمدي فتحي على سبيل الإعارة قبل كأس العالم للأندية مؤتمر أحمد مجدي: لم أشعر بالأمان في الزمالك.. واللاعبون يحبون جوميز ولهذا رحلت تساوى مع شيكابالا ويقترب من حمادة إمام.. زيزو يسجل لـ الزمالك في المصري خدمة في الجول – احجز تذاكر الجولة الخامسة من الدوري المصري الفرنسي فرانك دوما مدربا لـ مودرن سبورت مدربه ثم مساعده ثم منافسه.. أرقام كولر مع وضد جروس تعرف أكثر على الجهاز المعاون لـ جروس في الزمالك مدرب الزمالك – جروس.. صاحب تذكرة الأحلام ومنعه تصريح العمل من المجد في لندن
أخر الأخبار
بعد خماسية توتنام.. ساوثامبتون يقيل مدربه 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاحتفال بالتاريخ فقط.. ميلان يتعادل مع جنوى في ذكرى الـ125 لتأسيس النادي 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يوضح قواعد قيد اللاعبين في كأس العالم للأندية.. إعارة للبطولة فقط وتسجيل استثنائي ساعة | كأس العالم للأندية
أسوأ منافسة في العالم.. برشلونة يرد هدية مدريد بالخسارة أمام ليجانيس ساعة | الدوري الإسباني
الكشف عن موعد حفل "ذا بيست" وطريقة جديدة لإقامته ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية السعودية: الاتحاد العربي بصدد إعلان إقامة كأس العرب للأندية في القاهرة ساعة | الوطن العربي
برونو فيرنانديز: ضربة الجزاء كانت فرصة لتعويض الانفراد.. وديالو لديه الكثير ليقدمه ساعة | الكرة الأوروبية
محمد الشناوي يوضح حقيقة مشادته مع جمهور الأهلي ويؤكد: أنا في صدمة ولن أرحل 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد