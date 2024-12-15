فودين: لم نعتد على خسارة هذا العدد من المباريات.. ولدينا مشكلة ذهنية

أقر فيل فودين لاعب مانشستر سيتي أن فريقه لديه مشكلة ذهنية بعد الخسارة في أكثر من مباراة.

وفاز مانشستر يونايتد على غريمه التقليدي مانشستر سيتي في ملعبه ووسط جمهوره بهدفين لهدف، في دربي المدينة الذي جمع بينهما ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب الإنجليزي لـ بي بي سي: "كانت المباراة في أيدينا وتقدمنا بهدف وسيطرنا عليها واستحوذنا كثيرا، لكن لا أعرف ما يحدث لنا".

وأضاف "لم نعتد على خسارة هذا العدد من المباريات في فترة قصيرة، لكن في بعض الأحيان يتعين عليك تجربة ذلك، لأن لا يمكنك الفوز دائما".

وأكمل "عندما تسوء الأمور فإنها تبدو وكأنها تتجه نحن الأسوأ، علينا أن نتمسك".

وواصل "يمكن أن تستقبل هدف التعادل، لكن من غير المقبول استقبال هدف آخر مباشرة".

وأنهى حديثه قائلا: "في البداية كنا نعتقد أنها مشكلة عقلية، لكن عندما يحدث ذلك كثيرا فيبدو أنه أمر ذهني، نحن بحاجة إلى النهوض من جديد".

وقلب مانشستر يونايتد الطاولة على سيتي في ملعب الاتحاد وأمام جمهور السماوي بعدما تأخر بهدف، ليفوز ويصل للنقطة رقم 22 ويرتقي للمركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 27 في المركز الخامس.