أفشة يعتذر لجماهير الأهلي

أبدى محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي أسفه على خسارة الفريق أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وكتب أفشة عبر إنستجرام

أنا عارف إنكم زعلانين، ما هي حاجة تزعل بصراحة كانت فرصة كبيرة نحط الأهلي في المكانة اللي يستحقها.

بعتذر جدا كنت أتمنى نكسب والله بس مفيش نصيب.

ضربات الجزاء لعبة حظ والكورة كانت قريبة.

محدش قصر في الماتش نفسه وكنا قريبين نخلص لكن هي دي الكورة.

الموسم السنة دي صعب جدا عندنا إفريقيا بعد يومين وبعدين ضغط الدوري، بدون مساندة ودعمكم زي العادة هيبقى موسم صعب.

على الحلوة والمرة معاه. تقبلوا أسفي وإن شاء الله نرجع نفرحكم.

وانتصر باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي وتوج بلقب كأس التحدي وتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

وأهدر كهربا ركلة الترجيح الرابعة التي كانت كفيلة بتأهل الأهلي حال تسجيلها، قبل أن يهدر عمر كمال الخامسة ويتم اللجوء لركلة وركلة.

وانتهت المباراة بعدما أهدر خالد عبد الفتاح الركلة الثامنة بعد ارتطام الكرة في العارضة.

وسيلتقي باتشوكا مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في نهائي إنتركونتيننتال 2024.

فيما خسر الأهلي فرصة التتويج بلقب كأس التحدي كثاني ألقابه في النسخة الحالية من البطولة.