بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يتنازل عن الوصافة بالخسارة من لايبزيج

خسر أينتراخت فرانكفورت من منافسه لايبزيج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وشارك الدولي المصري عمر مرموش في المباراة بشكل كامل.

وللمباراة الثانية على التولي في الدوري يخسر فرانكفورت نقاط، إذ تعادل في الجولة الماضية ضد أوجسبورج بهدفين.

وبشكل عام خسر في كأس ألمانيا من لايبزيج بثلاثة أهداف دون رد وخرج من البطولة وكذلك انهزم من ليون في الدوري الأوروبي.

وفي المباريات الـ5 الأخيرة خسر فرانكفورت 3 لقاءات وتعادل مرة وفاز في لقاء وحيد.

وتنازل فرانكفورت عن الوصافة لصالح باير ليفركوزن.

وبهذا الفوز وصل لايبزيج للنقطة 27 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني.

بينما يأتي فرانكفورت في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

وافتتح بنيامين سيسكو النتيجة في الدقيقة 19 بعد متابعة من رأسية.

وسدد مرموش ركلة حرة مباشرة في العارضة في الدقيقة 31.

وتعادل ناثانيل براون في الدقيقة 40 بعد تسديدة متوسطة الارتفاع.

وأحرز لويس أوبيندا هدف الفوز بعد تسديدة رائعة على الطائر في الدقيقة 51.