سلة - سيدات الأهلي يخسرن نهائي بطولة إفريقيا أمام فيروفياريو

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 22:41

كتب : FilGoal

الأهلي لكرة السلة سيدات

خسر فريق الأهلي لكرة السلة للسيدات نهائي بطولة إفريقيا للأندية أمام فيروفياريو الموزمبيقي.

وتلقى الأهلي الهزيمة في نهائي البطولة التي أقيمت في السنغال بنتيجة 81-72.

وتواجدت بعثة فريق الأهلي لكرة السلة للسيدات في السنغال برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة.

أخبار متعلقة:
سلة - عمرو مصيلحي لـ في الجول: لهذا السبب غرامة جمهور الزمالك أكبر من الأهلي سلة – الاتحاد يهزم سبورتنج في نصف نهائي الدوري المرتبط سلة – تغريم الأهلي والزمالك.. وإنذار بمنعهما من حضور الجمهور

ولم يسبق لسيدات الأهلي التتويج باللقب القاري من قبل.

وكان فريق سبورتنج السكندري قد توج بآخر نسختين.

وجاءت قائمة سيدات سلة الأهلي: ‏دينا عمرو - ريم موسى - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - تمارا نادر - نادين سلعاوي - يارا أسامة - فريدة وائل - بريانا ماركيز - نديوما كان - ديايشا فير - مادجيجوين سيني.

وكان فريقا الأهلي وفيروفيارو فقط من تأهلا إلى ربع النهائي من دور المجموعات ببطولة إفريقيا.

الأهلي كرة سلة الأهلي سلة سيدات
نرشح لكم
سلة - عمرو مصيلحي لـ في الجول: لهذا السبب غرامة جمهور الزمالك أكبر من الأهلي سلة – الاتحاد يهزم سبورتنج في نصف نهائي الدوري المرتبط سلة – تغريم الأهلي والزمالك.. وإنذار بمنعهما من حضور الجمهور دوري NBA – ميلوكي ضد أوكلاهوما في نهائي كأس الإمارات كرة سلة - بحثا عن اللقب الأول.. سيدات الأهلي تواجهن فيروفيارو في نهائي إفريقيا كرة سلة - الحسم إيابا.. الأهلي يقلب تأخره لفوز على الزمالك في دوري المرتبط انتهت سلة - الزمالك (73)-(74) الأهلي.. نصف نهائي دوري المرتبط كرة سلة - سيدات الأهلي إلى نصف النهائي بطولة إفريقيا
أخر الأخبار
بعد خماسية توتنام.. ساوثامبتون يقيل مدربه ساعة | الكرة الأوروبية
الاحتفال بالتاريخ فقط.. ميلان يتعادل مع جنوى في ذكرى الـ125 لتأسيس النادي ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يوضح قواعد قيد اللاعبين في كأس العالم للأندية.. إعارة للبطولة فقط وتسجيل استثنائي ساعة | كأس العالم للأندية
أسوأ منافسة في العالم.. برشلونة يرد هدية مدريد بالخسارة أمام ليجانيس ساعة | الدوري الإسباني
الكشف عن موعد حفل "ذا بيست" وطريقة جديدة لإقامته ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية السعودية: الاتحاد العربي بصدد إعلان إقامة كأس العرب للأندية في القاهرة 2 ساعة | الوطن العربي
برونو فيرنانديز: ضربة الجزاء كانت فرصة لتعويض الانفراد.. وديالو لديه الكثير ليقدمه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
محمد الشناوي يوضح حقيقة مشادته مع جمهور الأهلي ويؤكد: أنا في صدمة ولن أرحل 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد