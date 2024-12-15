سلة - سيدات الأهلي يخسرن نهائي بطولة إفريقيا أمام فيروفياريو

خسر فريق الأهلي لكرة السلة للسيدات نهائي بطولة إفريقيا للأندية أمام فيروفياريو الموزمبيقي.

وتلقى الأهلي الهزيمة في نهائي البطولة التي أقيمت في السنغال بنتيجة 81-72.

وتواجدت بعثة فريق الأهلي لكرة السلة للسيدات في السنغال برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة.

ولم يسبق لسيدات الأهلي التتويج باللقب القاري من قبل.

وكان فريق سبورتنج السكندري قد توج بآخر نسختين.

وجاءت قائمة سيدات سلة الأهلي: ‏دينا عمرو - ريم موسى - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - تمارا نادر - نادين سلعاوي - يارا أسامة - فريدة وائل - بريانا ماركيز - نديوما كان - ديايشا فير - مادجيجوين سيني.

وكان فريقا الأهلي وفيروفيارو فقط من تأهلا إلى ربع النهائي من دور المجموعات ببطولة إفريقيا.