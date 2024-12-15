سلة - عمرو مصيلحي لـ في الجول: لهذا السبب غرامة جمهور الزمالك أكبر من الأهلي

أوضح عمرو مصيلحي رئيس اتحاد كرة السلة لـFilGoal.com أسباب توقيع عقوبة مالية على جمهور الزمالك أكبر من جمهور الأهلي.

وأعلن اتحاد كرة السلة عن توقيع عقوبات على الأهلي والزمالك بسبب الأحداث التي صاحبت المباراة في دوري المرتبط.

وقال مصليحي لـFilGoal.com: "غرامة جمهور الزمالك 30 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي طوال مباراة الأهلي، أما غرامة جمهور الأهلي 20 ألف لأن السباب كان عقب المواجهة فقط".

1- تغريم الزمالك 30 ألف جنيها للسباب الجماعي للجمهور.

2- تغريم الأهلي 20 ألف جنيها لما بدر من جمهوره.

3- إنذار كلا الناديين في حالة تكرار ذلك سيتم مخاطبة شركة تذكرتي لمنع حضور الجمهور لمدة 6 شهور.

وانتصر الأهلي على الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط بنتيجة 74-73.

وتقام منافسات نصف النهائي على صالة برج العرب في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك بينما يواجه الاتحاد فريق سبورتنج.

وسيلتقي الفريقان مجددا على نفس الصالة يوم الإثنين المقبل لحسم التأهل للنهائي الذي سيقام في القاهرة.