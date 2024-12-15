برناردو سيلفا: كنا مثل فريق 14 عاما ضد يونايتد.. وقرارتنا كانت ساذجة

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 22:22

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا

هاجم برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي قرارات فريقه ضد مانشستر يونايتد.

وفاز مانشستر يونايتد على غريمه التقليدي مانشستر سيتي في ملعبه ووسط جمهوره بهدفين لهدف، في دربي المدينة الذي جمع بينهما ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب البرتغالي لـ سكاي سبورتس: "نستحق ما حدث بعد هذه القرارات الساذجة، أتقبل ألا تكون محظوظا في مباراة أو مباراتين لكن ليس في 10 لقاءات".

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وأضاف "الدقيقة 87 في دربي ومتقدم بهدف ثم ركنية لنا تنتهي بركلة جزاء لمانشستر يونايتد بالتالي قراراتنا كانت ساذجة قبل 3-4 دقائق من نهاية المباراة ونستحق دفع ثمن ذلك".

وتابع "أعتقد أنه لم يكن هناك سوى فريق واحد كان بإمكانة الفوز بالمباراة، لكن خسرنا في النهاية".

وشدد "الأمر لا يكمن في مباراة واحدة بل في عدة مباريات مؤخرا، لا يمكن القول إن ذلك سوء حظ، بل قرارات سيئة، لعبنا مثل فريق تحت 15 عاما في الدقائق الأخيرة ضد مانشستر يونايتد".

وأنهى حديثه قائلا: "الأمر لا يتعلق فقط بتمريرة ماتيوس نونيس إلى الحارس، بل كل شيء، كيف انتهت الكرة من روبن دياز إلى نونيس وكايل ووكر".

وقلب مانشستر يونايتد الطاولة على سيتي في ملعب الاتحاد وأمام جمهور السماوي بعدما تأخر بهدف، ليفوز ويصل للنقطة رقم 22 ويرتقي للمركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 27 في المركز الخامس.

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