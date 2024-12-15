سلة – الاتحاد يهزم سبورتنج في نصف نهائي الدوري المرتبط

فاز الفريق الأول لكرة السلة للرجال في نادي الاتحاد على سبورتنج بنتيجة 81-75 في دوري المرتبط.

وحقق الاتحاد الفوز على سبورتنج ليحصد نقطتين بعدما خسر فريق المرتبط للأخضر أمام سبورتنج بنتيجة 59-56.

وتقام منافسات نصف النهائي على صالة برج العرب في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك بينما يواجه الاتحاد فريق سبورتنج.

ويلتقي الفريقين مجددا يوم الثلاثاء المقبل في المواجهة الثانية من نصف النهائي.

ويحتفظ الأهلي بلقب دوري المرتبط في آخر 4 مواسم، حيث فاز في الموسم الماضي على سموحة.