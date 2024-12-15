سلة – الاتحاد يهزم سبورتنج في نصف نهائي الدوري المرتبط

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 22:20

كتب : هاني العوضي

فريق الاتحاد - كرة سلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة للرجال في نادي الاتحاد على سبورتنج بنتيجة 81-75 في دوري المرتبط.

وحقق الاتحاد الفوز على سبورتنج ليحصد نقطتين بعدما خسر فريق المرتبط للأخضر أمام سبورتنج بنتيجة 59-56.

وتقام منافسات نصف النهائي على صالة برج العرب في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.

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ويلعب الأهلي ضد الزمالك بينما يواجه الاتحاد فريق سبورتنج.

ويلتقي الفريقين مجددا يوم الثلاثاء المقبل في المواجهة الثانية من نصف النهائي.

ويحتفظ الأهلي بلقب دوري المرتبط في آخر 4 مواسم، حيث فاز في الموسم الماضي على سموحة.

الاتحاد السكندري كرة سلة سبورتنج
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