سلة – تغريم الأهلي والزمالك.. وإنذار بمنعهما من حضور الجمهور

أعلن اتحاد كرة السلة عن توقيع عقوبات على الأهلي والزمالك بسبب الأحداث التي صاحبت المباراة في دوري المرتبط.

وجاء بيان اتحاد السلة كالآتي:

بناء على أحداث مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري المرتبط رجال والتي أقيمت في صالة برج العرب، وبعد تقرير مراقب المباراة الذي أظهر وجود سباب جماعي من جمهور الفريقين أوصت لجنة المسابقات بالآتي:

1- تغريم الزمالك 30 ألف جنيها للسباب الجماعي للجمهور.

2- تغريم الأهلي 20 ألف جنيها لما بدر من جمهوره.

3- إنذار كلا الناديين في حالة تكرار ذلك سيتم مخاطبة شركة تذكرتي لمنع حضور الجمهور لمدة 6 شهور.

انتصر الأهلي على الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط بنتيجة 74-73.

وتقام منافسات نصف النهائي على صالة برج العرب في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك بينما يواجه الاتحاد فريق سبورتنج.

وسيلتقي الفريقان مجددا على نفس الصالة يوم الإثنين المقبل لحسم التأهل للنهائي الذي سيقام في القاهرة.