تشكيل برشلونة - أراوخو على مقاعد البدلاء أمام ليجانيس

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 21:23

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو

أعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ليجانيس في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

ويغيب عن برشلونة الثلاثي المصاب أندرياس كريستنسن ومارك بيرنال ومارك أندريه تير شتيجن.

كما يغيب أنسو فاتي عن قائمة المباراة بعد عودته للتدريبات مؤخرا.

فيما يتواجد المدافع رونالد أراوخو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - إنيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري

أمامهما: لامين يامال - داني أولمو - رافينيا

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي يملك نفس الرصيد، ونقطة عن ريال مدريد الثالث.

بينما يحتل ليجانيس السابع عشر برصيد 15 نقطة.

وحقق برشلونة فوزا وحيدا في آخر 5 جولات من الدوري الإسباني، وجاء على حساب مايوركا في الجولة الـ 15 بنتيجة 5-1.

قبلها خسر أمام ريال سوسييداد 1-0، وتعادل مع سيلتا فيجو 2-2، ثم خسر أمام لاس بالماس 2-1.

وبعد الفوز على مايوركا تعادل الفريق الكتالوني مع ريال بيتيس 2-2.

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