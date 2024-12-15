انتهت الدوري الألماني - لايبزيج (2)-(1) فرانكفورت

فودين: لم نعتد على خسارة هذا العدد من المباريات.. ولدينا مشكلة ذهنية

الطرد الثاني بعد الصافرة.. تشيلسي يقترب من ليفربول وتوتنام يسحق ساوثامبتون

بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يتنازل عن الوصافة بالخسارة من لايبزيج

برناردو سيلفا: كنا مثل فريق 14 عاما ضد يونايتد.. وقرارتنا كانت ساذجة

جوارديولا: خسرنا في 8 مباريات أكثر من عامين.. ونونيس لعب جيدا

تشكيل برشلونة - أراوخو على مقاعد البدلاء أمام ليجانيس

أموريم: نقطة التحول في دربي مانشستر ترجع للاعبين

الشاب ديالو يزيد أوجاع بيب.. يونايتد ينتصر على سيتي في دربي مانشستر الأول لـ أموريم