انتهت الدوري الألماني - لايبزيج (2)-(1) فرانكفورت
الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 20:12
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لايبزيج ضد أينتراخت فرانكفورت في الجولة 14 من الدوري الألماني.
لمتابعة المباراة من هنا
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انتهت
ق 51: جووووووول لويس أوبيندا بعد تسديدة رائعة على الطائر.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 40: جووووووول ناثانيل براون بعد تسديدة متوسطة الارتفاع.
ق 31: ركلة حرة رائعة من مرموش ترتطم في العارضة.
ق 19: جوووووول بنيامين سيسكو بعد متابعة الكرة برأسه.
بداية المباراة
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