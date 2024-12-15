انتهت الدوري الألماني - لايبزيج (2)-(1) فرانكفورت

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 20:12

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لايبزيج ضد أينتراخت فرانكفورت في الجولة 14 من الدوري الألماني.

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انتهت

ق 51: جووووووول لويس أوبيندا بعد تسديدة رائعة على الطائر.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 40: جووووووول ناثانيل براون بعد تسديدة متوسطة الارتفاع.

ق 31: ركلة حرة رائعة من مرموش ترتطم في العارضة.

ق 19: جوووووول بنيامين سيسكو بعد متابعة الكرة برأسه.

بداية المباراة

الدوري الألماني إينتراخت فرانكفورت لايبزيج عمر مرموش
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