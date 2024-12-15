تساوى مع شيكابالا ويقترب من حمادة إمام.. زيزو يسجل لـ الزمالك في المصري
الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 19:45
كتب : FilGoal
سجل أحمد مصطفى (زيزو) لاعب الزمالك هدفا لفريقه في شباك المصري.
أحمد سيد زيزو
النادي : الزمالك
ويواجه الزمالك منافسه المصري في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.
وافتتح زيزو النتيجة في الدقيقة 63 بعد تمريرة من كونراد ميشالاك تسلمها زيزو حول منطقة الجزاء ثم سدد الكرة وسكنت الشباك.
وبهذا الهدف يكون عدد أهداف زيزو في البطولات الإفريقية 13 هدفا في المركز الثالث بترتيب هدافي الزمالك قاريا متساويا مع شيكابالا.
ويتصدر القائمة عبد الحليم علي بـ23 هدفا وخلفه جمال عبد الحميد 16 هدفا.
ووصل زيزو للهدف رقم 82 مع الزمالك في جميع البطولات ويفصله هدفين فقط للوصول إلى حمادة إمام في المركز السادس بتاريخ هدافي الزمالك.
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هجمة جميلة للزمالك ينهيها أحمد مصطفى زيزو بهدفٍ في شباك المصري#الزمالك_المصري #كأس_الاتحاد_الإفريقي pic.twitter.com/dP066l7HZw— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2024
وتأتي القائمة كالتالي:
عبد الحليم علي 134 هدفا
حسن شحاتة 102 هدفا
جمال عبد الحميد 97 هدفا
علي خليل 94 هدفا
علاء الحامولي 91 هدفا
حمادة إمام 84 هدفا
وعلى الجانب الآخر يعتبر صناعة ميشالاك هي المساهمة الأولى له مع الزمالك منذ انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.