تساوى مع شيكابالا ويقترب من حمادة إمام.. زيزو يسجل لـ الزمالك في المصري

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 19:45

كتب : FilGoal

زيزو - سمير فكري - الزمالك - المصري

سجل أحمد مصطفى (زيزو) لاعب الزمالك هدفا لفريقه في شباك المصري.

ويواجه الزمالك منافسه المصري في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وافتتح زيزو النتيجة في الدقيقة 63 بعد تمريرة من كونراد ميشالاك تسلمها زيزو حول منطقة الجزاء ثم سدد الكرة وسكنت الشباك.

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وبهذا الهدف يكون عدد أهداف زيزو في البطولات الإفريقية 13 هدفا في المركز الثالث بترتيب هدافي الزمالك قاريا متساويا مع شيكابالا.

ويتصدر القائمة عبد الحليم علي بـ23 هدفا وخلفه جمال عبد الحميد 16 هدفا.

ووصل زيزو للهدف رقم 82 مع الزمالك في جميع البطولات ويفصله هدفين فقط للوصول إلى حمادة إمام في المركز السادس بتاريخ هدافي الزمالك.

وتأتي القائمة كالتالي:

عبد الحليم علي 134 هدفا

حسن شحاتة 102 هدفا

جمال عبد الحميد 97 هدفا

علي خليل 94 هدفا

علاء الحامولي 91 هدفا

حمادة إمام 84 هدفا

وعلى الجانب الآخر يعتبر صناعة ميشالاك هي المساهمة الأولى له مع الزمالك منذ انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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