شارك بديلا.. إصابة مصطفى محمد وخروجه من مباراة نانت وبريست

تعرض مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي لإصابة أفسدت مشاركته مع الفريق أمام بريست في مباراة الجولة الـ 15 من الدوري الفرنسي.

وشارك المهاجم المصري في المباراة مع انطلاق الشوط الثاني، بدلا من جان كيفن دوفيرن.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم بريست بهدفين دون رد، سجلهما كاموري دومبيا في الدقيقة 24، وبريندان شاردونيه في الدقيقة 27.

وبعد نزول مصطفى قلص نانت الفارق بهدف دوجلاس أوجوستو، وصناعة موسيس سيمون.

ولكن تعرض مصطفى محمد لإصابة تسببت في خروجه مرة أخرى من الملعب، ليشارك سوربا توماس بدلا منه في الدقيقة 73.

وبعد خروج مصطفى، سجل بريست الهدف الثالث بواسطة عبد الله سيما في الدقيقة 88.

ثم أضاف سيما الرابع في الدقيقة 93، لتنتهي المباراة بفوزه 4-1.

النتيجة الحالية تركت بريست في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

فيما تجمد رصيد نانت عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الماضية حقق نانت أول فوز له منذ 99 يوما بالتفوق على ستاد رين بنتيجة 1-0 في الجولة 14 من الدوري الفرنسي.

ولم يفز رين قبلها منذ التفوق على مونبيلييه في أغسطس الماضي بنتيجة 3-1 فخسر الفريق 6 مباريات وتعادل في 4 بجميع المسابقات.

وكانت هذه هي المباراة الـ 13 لمصطفى مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وسجل هدفا وحيدا حتى الآن.