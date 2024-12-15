شارك بديلا.. إصابة مصطفى محمد وخروجه من مباراة نانت وبريست

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 19:44

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - مارسيليا

تعرض مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي لإصابة أفسدت مشاركته مع الفريق أمام بريست في مباراة الجولة الـ 15 من الدوري الفرنسي.

وشارك المهاجم المصري في المباراة مع انطلاق الشوط الثاني، بدلا من جان كيفن دوفيرن.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم بريست بهدفين دون رد، سجلهما كاموري دومبيا في الدقيقة 24، وبريندان شاردونيه في الدقيقة 27.

أخبار متعلقة:
شارك كبديل.. مصطفى محمد يساهم في فوز نانت الأول منذ 99 يوما تخطى صلاح.. مرموش الأكثر مساهمة تهديفيا بين لاعبي الدوريات الـ5 الكبرى الهزيمة الأولى.. مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت أمام ليون بالدوري الأوروبي

وبعد نزول مصطفى قلص نانت الفارق بهدف دوجلاس أوجوستو، وصناعة موسيس سيمون.

ولكن تعرض مصطفى محمد لإصابة تسببت في خروجه مرة أخرى من الملعب، ليشارك سوربا توماس بدلا منه في الدقيقة 73.

وبعد خروج مصطفى، سجل بريست الهدف الثالث بواسطة عبد الله سيما في الدقيقة 88.

ثم أضاف سيما الرابع في الدقيقة 93، لتنتهي المباراة بفوزه 4-1.

النتيجة الحالية تركت بريست في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

فيما تجمد رصيد نانت عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الماضية حقق نانت أول فوز له منذ 99 يوما بالتفوق على ستاد رين بنتيجة 1-0 في الجولة 14 من الدوري الفرنسي.

ولم يفز رين قبلها منذ التفوق على مونبيلييه في أغسطس الماضي بنتيجة 3-1 فخسر الفريق 6 مباريات وتعادل في 4 بجميع المسابقات.

وكانت هذه هي المباراة الـ 13 لمصطفى مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وسجل هدفا وحيدا حتى الآن.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
نرشح لكم
مباشر الدوري الألماني - لايبزيج (2)-(1) فرانكفورت.. جووووول أوبيندا تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي أمام لايبزج.. وثنائي عربي على مقاعد البدلاء بمشاركة كاملة من النني.. الجزيرة يخسر أمام العين بثلاثية استمرار غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس قائد فولام: صلاح تفوق علي في الشوط الأول لكني كنت أفضل بقية المباراة بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يكسر عقدة وولفرهامبتون بفوز درامي نزيف النقاط يتواصل.. ليفربول يتعادل مع فولام وتشيلسي يترقب الأعلى في الدوريات الكبرى.. صلاح يساهم في الهدف رقم 22
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(1) ليجانيس.. جووووول أول 10 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا: خسرنا في 8 مباريات أكثر من عامين.. ونونيس لعب جيدا 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يضم حمدي فتحي على سبيل الإعارة قبل كأس العالم للأندية 35 دقيقة | الدوري المصري
سلة – تغريم الأهلي والزمالك.. وإنذار بمنعهما من حضور الجمهور 42 دقيقة | كرة سلة
تشكيل برشلونة - أراوخو على مقاعد البدلاء أمام ليجانيس 48 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر أحمد مجدي: لم أشعر بالأمان في الزمالك.. واللاعبون يحبون جوميز ولهذا رحلت 56 دقيقة | الكرة المصرية
أموريم: نقطة التحول في دربي مانشستر ترجع للاعبين 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح محسن: أهنئ اللاعبين على الأداء ضد الزمالك بعد رحلة طيران شاقة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد