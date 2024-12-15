تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي أمام لايبزج.. وثنائي عربي على مقاعد البدلاء

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 19:35

كتب : FilGoal

عمر مرموش

أعلن دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب ضد لايبزج في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد.

ويحل فرانكفورت ضيفا على لايبزج ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الألماني.

ويشهد التشكيل تواجد عمر مرموش بشكل أساسي مع فرانكفورت رفقة السوري محمود داوود لاعب الوسط.

أخبار متعلقة:
تخطى صلاح.. مرموش الأكثر مساهمة تهديفيا بين لاعبي الدوريات الـ5 الكبرى الهزيمة الأولى.. مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت أمام ليون بالدوري الأوروبي تقرير: مدرب مرموش السابق يرغب في ضمه مجددا بالدوري الإنجليزي

بينما يتواجد الثنائي العربي، التونسي إلياس السخيري والجزائري فارس شايبي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل فرانكفورت كالتالي:

الحارس: كيفن تراب

الدفاع: راسموس كريستنسن – روبن كوخ – ناثانييل براون – أرثر ثياتي

الوسط: محمود داوود – هوجو لارسون – أنسجار كناوف - تشان يلماز أوزون

الهجوم: عمر مرموش – هوجو إيكيتيكي

وخسر فرانكفورت في المباراة الأخيرة أمام ليون بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من الدوري الأوروبي.

عمر مرموش واصل التألق رغم الهزيمة الأخيرة أمام ليون، وسجل هدفه الرابع ليصل للمساهمة السادسة في 6 مباريات بالدوري الأوروبي (سجل 4 وصنع هدفين).

وسجل عمر مرموش حتى الآن 18 هدفا في 22 مباراة بقميص فرانكفورت هذا الموسم، ليحطم رقمه الشخصي لأكثر موسم سجل فيه الأهداف مع الأندية في جميع المنافسات.

- مرموش سجل هذا الموسم 13 هدفا في الدوري الألماني

- سجل 4 أهداف في مسابقة الدوري الأوروبي.

- سجل هدفا في كأس ألمانيا.

الدوري الألماني فرانكفورت عمر مرموش
نرشح لكم
جوارديولا: خسرنا في 8 مباريات أكثر من عامين.. ونونيس لعب جيدا تشكيل برشلونة - أراوخو على مقاعد البدلاء أمام ليجانيس أموريم: نقطة التحول في دربي مانشستر ترجع للاعبين الشاب ديالو يزيد أوجاع بيب.. يونايتد ينتصر على سيتي في دربي مانشستر الأول لـ أموريم تشكيل تشيلسي - عودة مادويكي في مواجهة برينتفورد مباشر الدوري الألماني - لايبزيج (2)-(1) فرانكفورت.. جووووول أوبيندا شارك بديلا.. إصابة مصطفى محمد وخروجه من مباراة نانت وبريست انتهت دربي مانشستر – سيتي (1)-(2) يونايتد.. فوز الأحمر
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(1) ليجانيس.. جووووول أول 10 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا: خسرنا في 8 مباريات أكثر من عامين.. ونونيس لعب جيدا 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يضم حمدي فتحي على سبيل الإعارة قبل كأس العالم للأندية 35 دقيقة | الدوري المصري
سلة – تغريم الأهلي والزمالك.. وإنذار بمنعهما من حضور الجمهور 42 دقيقة | كرة سلة
تشكيل برشلونة - أراوخو على مقاعد البدلاء أمام ليجانيس 48 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر أحمد مجدي: لم أشعر بالأمان في الزمالك.. واللاعبون يحبون جوميز ولهذا رحلت 56 دقيقة | الكرة المصرية
أموريم: نقطة التحول في دربي مانشستر ترجع للاعبين 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح محسن: أهنئ اللاعبين على الأداء ضد الزمالك بعد رحلة طيران شاقة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد