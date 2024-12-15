تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي أمام لايبزج.. وثنائي عربي على مقاعد البدلاء

أعلن دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب ضد لايبزج في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد.

ويحل فرانكفورت ضيفا على لايبزج ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الألماني.

ويشهد التشكيل تواجد عمر مرموش بشكل أساسي مع فرانكفورت رفقة السوري محمود داوود لاعب الوسط.

بينما يتواجد الثنائي العربي، التونسي إلياس السخيري والجزائري فارس شايبي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل فرانكفورت كالتالي:

الحارس: كيفن تراب

الدفاع: راسموس كريستنسن – روبن كوخ – ناثانييل براون – أرثر ثياتي

الوسط: محمود داوود – هوجو لارسون – أنسجار كناوف - تشان يلماز أوزون

الهجوم: عمر مرموش – هوجو إيكيتيكي

وخسر فرانكفورت في المباراة الأخيرة أمام ليون بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من الدوري الأوروبي.

عمر مرموش واصل التألق رغم الهزيمة الأخيرة أمام ليون، وسجل هدفه الرابع ليصل للمساهمة السادسة في 6 مباريات بالدوري الأوروبي (سجل 4 وصنع هدفين).

وسجل عمر مرموش حتى الآن 18 هدفا في 22 مباراة بقميص فرانكفورت هذا الموسم، ليحطم رقمه الشخصي لأكثر موسم سجل فيه الأهداف مع الأندية في جميع المنافسات.

- مرموش سجل هذا الموسم 13 هدفا في الدوري الألماني

- سجل 4 أهداف في مسابقة الدوري الأوروبي.

- سجل هدفا في كأس ألمانيا.