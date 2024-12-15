بمشاركة كاملة من النني.. الجزيرة يخسر أمام العين بثلاثية

خسر الجزيرة الإماراتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد النني أمام ضيفه العين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتلقى الجزيرة الهزيمة على ملعبه أمام العين ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإماراتي للمحترفين.

ثلاثية العين جاء كلها عن طريق المهاجم التوجولي لابا كودجو.

بينما سجل هدف الجزيرة الوحيد اللاعب الفرنسي نبيل فقير.

وشارك محمد النني في المباراة بالكامل مع فريقه الجزيرة، وذلك بعدما تعافى من الإصابة وعاد للعب من جديد.

وكان النني انضم لصفوف الجزيرة بداية الموسم الجاري بعد رحيله عن أرسنال الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد العين إلى النقطة 18 وارتقى للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، وتجمد رصيد الجزيرة عند النقطة 17 في المركز السادس.

بينما يتصدر الشارقة الترتيب برصيد 27 نقطة.