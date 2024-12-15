دوري NBA – ميلوكي ضد أوكلاهوما في نهائي كأس الإمارات

تأهل ميلوكي باكس إلى نهائي بطولة كأس الإمارات ضمن دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA.

وفاز ميلوكي باكس في نهائي القسم الشرقي على أتالانتا هوكس بنتيجة 110-102 ليتأهل إلى نهائي البطولة.

وشهدت المباراة تألق يانيس أنتيتوكنمبو نجم ميلوكي باكس الذي سجل 32 نقطة وأكمل 9 تمريرات مساعدة و14 متابعة للكرة.

وفي القسم الغربي نجح أوكلاهوما سيتي ثاندرز للتأهل لنهائي البطولة بعد هزيمة هيوستن روكيتس بنتيجة 111-96.

وبذلك يلعب أوكلاهوما ضد ميلوكي باكس في النهائي الذي يقام صباح الأربعاء المقبل.

وكان لوس أنجلوس ليكرز فاز بلقب النسخة الأولى من كأس الإمارات التي أقيمت الموسم الماضي ضمن مباريات الدور الأول من دوري NBA.