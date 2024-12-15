الفرنسي فرانك دوما مدربا لـ مودرن سبورت

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 17:47

كتب : FilGoal

فرانك دوما

أعلن نادي مودرن سبورت تعيين الفرنسي فرانك دوما مديرا فنيا للفريق.

يأتي ذلك بعد رحيل طلعت يوسف عن تدريب مودرن سبورت بسبب تراجع نتائج الفريق.

ويبلغ دوما من العمر 56 عاما وكانت آخر تجاربه التدريبية مع وفاق سطيف الجزائري.

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وبدأ دوما مسيرته التدريبية في عام 2005 مع كان الفرنسي.

وعمل مع عدة أندية عربية منها الغرب الفاسي وشبيبة القبائل وأهلي برج بوعريج الجزائري، ومازيمبي الكونغولي.

وسبق أن واجه الفرق المصرية مرتين في الكونفدرالية 2022 مع مازيمبي.

أمام المصري فاز 2-0 وخسر 2-0 في دور المجموعات. وأمام بيراميدز تعادل سلبيا وفاز 2-0 في ربع النهائي.

وكلاعب لعب مع عدة فرق وهي كان وموناكو ونيس ومارسيليا ولانس في فرنسا، ونيوكاسل الإنجليزي.

ولم يحقق مودرن سبورت أي انتصار منذ بداية الموسم الجاري في الدوري وكأس الرابطة.

فخسر الفريق في مباراتين وتعادل في 3 منذ انطلاق الموسم.

وتولى طلعت يوسف مهمة تدريب الفريق منذ منتصف الموسم الماضي خلفا لتامر مصطفى.

وخلال 19 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 6 وخسر 6 بجميع المسابقات.

وقاد المدرب المخضرم البالغ 69 عاما فريقه لإنهاء الموسم الماضي في المركز الخامس بترتيب الدوري المصري

وبذلك سيكون مودرن سبورت ثالث فريق يغير مدربه هذا الموسم من الدوري المصري بعد غزل المحلة وإنبي.

ويستعد مودرن سبورت لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري المصري يوم الجمعة المقبل.

موردن سبورت فرانك دوما الدوري المصري
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