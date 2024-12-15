متسللا دون مراقبة.. أتليتكو ينتصر على خيتافي متخطيا ريال مدريد في الوصافة

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 17:34

كتب : FilGoal

ألكساندر سورلوث - أتليتكو مدريد

انتصر أتليتكو مدريد على منافسه خيتافي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل ألكساندر سورلوث هدف أتليتكو مدريد.

ويواصل أتليتكو تحقيق الفوز في بطولة الدوري، إذ فاز للمباراة السادسة على التوالي.

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ويتسلل أتليتكو مدريد من خلف ريال مدريد وبرشلونة دون وضع أضواء كبيرة عليه حتى وصل للوصافة الآن.

وأحرز سورلوث الهدف في الدقيقة 69 من رأسية رائعة بعد عرضية من ناويل مولينا.

ويعتبر الروخيبلانكوس أقوى دفاع في البطولة، إذ استقبل شباك الفريق 11 هدفا فقط.

وبهذا الفوز وصل أتليتكو مدريد للنقطة 38 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع برشلونة المتصدر.

بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، وينقصه مباراة ضد فالنسيا والتي تم تأجيلها بسبب الإعصار الذي ضرب مدينة نادي الخفافيش.

وتقرر إقامة المباراة يوم 3 يناير المقبل.

أتليتكو مدريد خيتافي الدوري الإسباني ألكساندر سورلوث
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