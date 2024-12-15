دوري المحترفين - وي يخطف نقطة في +98.. وكهرباء الإسماعيلية يزاحم على القمة

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 17:08

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية

خطف وي نقطة بتعادل مثير من أبو قير للأسمدة في الجولة 13 من دوري المحترفين.

وحافظ وي على فرصه في المنافسة الصدارة وأصبح على بُعد نقطة من المقاولون العرب المتصدر.

وتقدم أبو قير للأسمدة بالهدف الأول عن طريق محمود علاء، وفي الدقيقة 90+8 أدرك محمد شاهين برأسية هدف التعادل القاتل.

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وشهد اللقاء إهدار مصطفى عفروتو لركلة جزاء لوي وطرد عبد الرحمن عبد النبي لاعب وي ومحمود علاء لاعب أبو قير.

الفوز أبقى نادي وي في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، فيما ظل أبو قير للأسمدة رابعا برصيد 22 نقطة.

وارتقى كهرباء الإسماعيلية للمركز الثاني بعد الفوز خارج أرضه على الداخلية بنتيجة 2-0.

سجل محمد شيكا وعبد الله مارادونا ثنائية الكهرباء ليصبح ثالثا بفارق الأهداف عن أبو قير للأسمدة برصيد 22 نقطة.

وتعادل منتخب السويس مع راية سلبيا وظلا في المركزين الـ 11 والـ 12 على الترتيب برصيد 15 و14 نقطة على التوالي.

وتختتم مباريات اليوم بقمة الجولة بين المقاولون العرب المتصدر برصيد 27 نقطة ووادي دجلة الذي تراجع بشكل مؤقت للمركز الخامس برصيد 22 نقطة.

دوري المحترفين الدرجة الثانية
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